هیئت مذهبی ورزشی «مجمع التوابین» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مذهبی، ورزشی و فرهنگی «مجمع التوابین» مجلس روضه، ورزش زورخانه ای و سخنرانی ادبی و علمی برگزار می کند.

سخنرانان آیت الله کمره ای و حاج احمد محتشم نیا، بنیانگذار هیات علمی و مذهبی پیروان مکتب حضرت محمد(ص) و قهرمان برجسته رشته های پهلوانی و باستانی خواهند بود.

قرآن کریم توسط سیدسعید موسوی( قهرمان ورزش های پهلوانی و زورخانه ای و استاد بین المللی قرآن) تلاوت خواهد شد و خسرو علیدوستی به قرائت شعر خواهد پرداخت.

زمان: پنجشنبه، ۱۹ مردادماه از نماز جماعت مغرب و عشا

مکان: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، بالاتر از میدان الغدیر، شمیران نو، خیابان شهید نقاشیان، نبش نرگس ششم، حسینیه و زورخانه باستانی مجمع التوابین