به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد اطلاع‌رسانی همایش چهره‌های ماندگار اعلام کرد امسال در عرصه هنر پنج چهره ماندگار موسیقی، خوشنویسی، سینما، دوبله و تجسمی معرفی و از زحمات آنان تقدیر می‌شود. در حوزه زبان و ادب پارسی هم چهار برگزیده معرفی خواهد شد که سه برگزیده داخلی هستند و یک چهره ماندگار خارجی.



در رشته‌های علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی نیز همایش ششم با معرفی هشت چهره ماندگار از مقام علمی آنان تجلیل خواهد کرد. دیگر چهره‌های ماندگار این دوره در رشته‌های اقتصاد، تاریخ، سدسازی، روانشناسی، تعلیم و تربیت، حقوق و ایران‌شناسی هستند.

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