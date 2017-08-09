نمایشگاه «بیستُ چاهار» برپا می شود/ مرور آثار برگزیده یک دهه

به گزارش خبرنگار مهر، از ۱۹ مرداد نمایشگاه آثار برگزیده علیرضا پاکدل با عنوان «بیستُ چاهار» در خانه کاریکاتور به نمایش در می آید. به گفته پاکدل در این نمایشگاه ۳۰ اثر به نمایش در می آید که همگی پیش از این در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی در معرض دید عموم قرار گرفته اند اما بیشتر از آنکه بخواهند تکنیک یا سلیقه جشنواره ها را به نمایش بگذارند، تفکر یک کاریکاتوریست را نمایش می دهند.

پاکدل درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: آثار این نمایشگاه متعلق به یک دهه قبل است و بیشتر در حوزه های مسایل مربوط به ترور یا مهاجرت و همچنین مباحث اجتماعی است. علاوه بر اینکه می خواهم یک تفکر را به نمایش بگذارم که در پشت همه این آثار است، می خواستم یک فصل کاری را برای خودم ببندم و فصل جدیدی را باز کنم.

این کاریکاتوریست ادامه داد: کارهای این نمایشگاه متنوع است. اجراها و تکنیک کارهایم همیشه خاص بوده اما برای من مهم است مخاطب درگیر تفکر پشت این آثار شود.

پاکدل با بیان اینکه این نمایشگاه برای فروش نیست، اظهار کرد: کارتون به نسبت کاریکاتور قابلیت فروش کمتری دارد. امسال انشالله نمایشگاهی در خانه هنرمندان از مجموعه «چهره ها» که سال هاست روی آن کار می کنم، برپا خواهم کرد که در آن نمایشگاه، آثار برای فروش است. ویژگی آن آثار این است که هم چهره های خاص داخلی و خارجی را کار کرده ام و هم سبک خاصی به کار برده ام. در واقع آثار این نمایشگاه یک نوع کاریکاتور است که با استفاده از سطوح و فرم های رنگی خلق شده اند. چهره ها هم همه به صورت یک چشم کار شده اند.

علاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه «بیستُ چاهار» می توانند از ۱۹ تا ۳۱ مرداد ماه از ساعت ۹ تا ۱۷ به نشانی خیابان شریعتی، تقاطع همت، خیابان گل نبی غربی، بعد از میدان شهید احمدی روشن (کتابی)، شماره ۴۴ مراجعه کنند.

مراسم افتتاحیه امروز چهارشنبه ۱۸ مردادماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در مکان یاد شده برگزار خواهد شد.