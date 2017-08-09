۶۳ پروژه طی هفته دولت در زیرکوه افتتاح می شود

حجت الله خانزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته دولت امسال ۶۵ پروژه در شهرستان زیرکوه با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

وی با اشاره به بهره برداری از ۶۳ پروژه در طی این هفته، بیان کرد: برای بهره برداری از این پروژه ها هفت میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان هزینه شده است.

فرماندار زیرکوه با بیان اینکه همچنین در این هفته عملیات اجرایی دو پروژه آغاز می شود، عنوان داشت: این پروژه ها نیز با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال کلنگ زنی می شود.

بهره برداری از ۵۷ پروژه روستایی

خانزاده با بیان اینکه از مجموع این پروژه ها ۵۷ پروژه روستایی خواهد بود، بیان کرد: تعداد هشت پروژه نیز مربوط به شهرها است.

وی با اشاره به کلنگ زنی کارخانه بسته بندی محصولات کشاورزی طی هفته دولت، عنوان داشت: این بزرگترین طرح صنعتی شهرستان زیرکوه خواهد بود.

فرماندار زیرکوه ادامه داد: در این هفته از پروژه نهضت آسفالت معابر شهر حاجی آباد با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بهره برداری می شود.

خانزاده اضافه کرد: همچنین تلاش می شود در آن هفته پروژه گاز رسانی به روستاهای شاهرخت و بارنجگان با پیش بینی اعتبار ۱۴ میلیارد تومان کلنگ زنی شود.