بیش از ۹۰ درصد املاک شهرداری نطنز سند دار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن تجویدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بخش زیادی از املاک شهرداری نطنز به طور بلاتکلیف رها شده بود که با اقداماتی که صورت گرفت در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد آنها سنددار شده است.

وی تصریح کرد: در راستای ساماندهی املاک شهرداری، علاوه بر اینکه ساختمان آتش نشانی سابق در بلوار شهید عظیمی به محدوده طرح جامع شهری برگردانده شد، ۲۰ هزار متر زمین در همان محدوده تحت مالکیت شهرداری، تغییر کاربری مسکونی تجاری یافته است.

شهردار نطنز با اشاره به وصول طلب اموال و املاک شهرداری از حوزه های دولتی افزود: طی چهار سال اخیر ۲۰ پلاک متعلق به شهرداری، ۱۱ هزار متر زمین برای احداث دوشنبه بازار و چهار هزار متر برای احداث پایانه مسافربری از سوی اداره راه و شهرسازی به مالکیت شهرداری نطنز در آمده است.

وی تأکید کرد: با وجود رشد بیش از سه برابری بودجه شهرداری نطنز، میزان فروش اموال نسبت به دوره های گذشته کمتر بوده است.

تجویدی در پایان یادآور شد: در حال حاضر ضمن تکمیل کلیه پروژه ها تا هفته های آتی، چهار پروژه دوشنبه بازار، کتابخانه، هنر سرای قلم و پیاده روهای سطح شهر برای بهره برداری در هفته دولت آماده خواهد شد.