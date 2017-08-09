نگاه نرم افزاری به اشتغال خلاقیت در ذهن را شکوفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی ظهر امروز چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان قروه با بیان اینکه آن چیزی که شغل را خلق می کند تفکر و نگاه انسان است، اظهار داشت: باید درچه دیدها به اشتغال تغییر یابد و از نگاه سخت افزاری به نرم افزاری برسد.

به گفته وی نگاه نرم افزاری باعث تولید ذهن خلاق می شود و همین می تواند اشتغال و درآمدزایی به همراه داشته باشد.

کولانی با اشاره به اینکه اگر در جامعه انسان خلاق وجود نداشته باشد عقب خواهیم ماند، افزود: باید اطلاع رسانی درست و دقیقی برای ورود نخبگان و جوانان با هدف استفاده از افکار خلاقانه آنان صورت گیرد تا بتوان یک مدیریت همراه با علم و خلاقیت ایجاد کرد.

وی با انتقاد از اینکه اجازه داده می شود ظرفیت های شهرستان بر زمین بماند، تصریح کرد: متأسفانه شیوه استفاده از ظرفیت ها را نمی دانیم و فقط در مواقع ضروری اسم آن ها را بر زبان می آوریم و همین مانعی برای پیشرفت و توسعه است.

کولانی ارائه راهکارهای تخصصی برای استفاده از ظرفیت های شهرستان و ایجاد اشتغال به صورت تخصصی در کنار تبلیغات اثرگذار و خلاق را برای پیشبرد اهداف توسعه منطقه مهم دانست.

وی در ادامه بر نگهداشت و حفاظت از ظرفیت ها با فرهنگ سازی اصولی و آشنا کردن مردم با ویژگی تمامی مسایل مرتبط به توسعه تأکید کرد و نقش مردم را به عنوان حامیان اصلی پتانسیل های شهرستان حیاتی خواند.

کولانی همچنین به اجرای طرح کارورزی پرداخت و آن را بهترین فرصت برای انتقال تجربه، دانش و آشنایی کار برای کارورزان در بحث توسعه و اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: باید تلاش برای جذب اعتبار ویژه این طرح صورت گیرد و در این حوزه هیچ گونه اعتبار برگشتی وجود نداشته باشد.

به گفته وی هر مسئله ای که در جامعه اتفاق می افتد، بخشی از آن به مسئولان و عملکرد آنان باز می گردد لذا باید برای تحقق اهداف و برنامه ها با هدف حرکت کرد تا به نتیجه مطلوب دست یافت.