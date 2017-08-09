به گزارش خبرنگار مهر، سبحان رجب پور بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر استان سمنان ضمن بیان اینکه هم‌اکنون جایگاه دائم سوخت فرودگاه شاهرود در مرحله انجام تأسیسات است، ابراز داشت: هم‌اکنون جایگاه سوخت سیار با ظرفیت ۶۰هزار لیتر در فرودگاه شاهرود مستقر و این محل برای پروازهای خارجی و خصوصا حجاج و ... آماده است اما با پیگیری بسیار خوب مسئولان و همچنین کمیته مردمی فرودگاه، ایجاد جایگاه دائم سوخت به صورت جدی در دست پیگیری است که امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

وی بابیان اینکه جایگاه دائم سوخت فرودگاه شاهرود با ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی در آینده نزدیک به بره برداری می‌رسد، افزود: هم اکنون مجوز استفاده از جایگاه سیار برای هواپیماهای در حال پرواز این فرودگاه صادر و تا پایان سال نیز جایگاه دائم افتتاح و شاهد سوخت‌گیری هواپیماهای کشور در این مجموعه خواهیم بود.

۵۵درصد جایگاه‌های سوخت استان سمنان ممتاز هستند

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود همچنین از رشد هشت درصدی مصرف بنزین در استان سمنان خبر داد و ابراز داشت: به دلیل افزایش عمومی مصرف سوخت و تعداد جایگاه‌های عرضه که در ماه های اخیر افتتاح شد، رشد مصرف بنزین را در استان افزون‌تر کرد.

رجب پور از درجه‌بندی‌ جایگاه‌های عرضه سوخت مانند هتل‌ها و متناسب با نوع ارائه خدمات خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۵۵ درصد جایگاه‌های استان ممتاز هستند و کمتر از پنج درصد آن فاقد درجه را شامل می‌شود.

وی با اشاره به ارزیابی ۵۲ جایگاه عرضه سوخت استان سمنان خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰درصد از این جایگاه ها جدید هستند و یکی از شروط ایجاد جایگاه، برقراری استانداردهای لازم بر اساس ممتاز بودن است.

روزانه حدود ۸۰۰هزار لیتر بنزین در استان سمنان مصرف می‌شود

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود بابیان اینکه افزایش مصرف بی‌رویه بنزین و از دست رفتن کارکرد بنزین یک هزارتومانی برای مردم به امری عادی تبدیل‌شده است، ابراز داشت: شاهد رشد بیش از ۱۰ درصد مصرف بنزین هستیم و در شرایط کنونی برخی از روزها مصرف کشور به ۹۰میلیون می رسد و اگر این روند ادامه داشته باشد در تأمین سوخت مورد نیاز قطعاً با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

رجب پور در ادامه اشاره ای به قیمت ۵۰ درصدی سوخت سی. ان. جی نسبت به بنزین داشت و تصریح کرد: دولت در نظر دارد تا در برنامه بلندمدت این میزان به یک‌سوم قیمت کاهش پیدا کند تا برای استفاده از سوخت پاک انگیزه بیشتری به مصرف کنندگان دهد ولی آن‌گونه که باید استقبال نمی‌شود چراکه هنوز تفاوت معنادار نیست.

وی بابیان اینکه روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شود، افزود: در مجموع روزانه حدود ۸۰۰ هزار لیتر بنزین در استان سمنان به مصرف می‌رسد که این رقم در روزهای تعطیل به ۹۰۰ هزار لیتر نیز افزایش پیدا می‌کند که اگر تعدیل قیمت گاز محقق شود صرفه‌جویی بسیاری برای کشور به ارمغان خواهد داشت و از سوی دیگر اگر افراد جامعه روزی یک لیتر صرفه‌جویی کنند نه تنها به رفاه کسی آسیب نمی زند بلکه می‌توانیم ۱۷الی ۱۸ هزار لیتر صادرات این فراورده را شاهد باشیم و میلیاردها تومان سرمایه در چرخه اقتصاد کشور به گردش در می آید.

۶۰ درصد سوخت در بخش حمل و نقل مصرف می‌شود

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود با یادآوری پوشش قابل توجه گاز سراسری در تمامی شهرهای استان سمنان، ابراز داشت: بیش از ۸۸ درصد روستاهای استان از این نعمت بهره‌مند هستند که نشان می‌دهد مشترک نفت سفید به آن معنا در سطح استان نداریم.

رجب پور در ادامه با بیان اینکه بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد سیستم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مکانیزه شده است، تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در استان سمنان عرضه غیرمجاز گاز مایع به‌صورت پراکنده است که خطرات زیادی را به همراه دارد لذا با ایجاد گشت‌های مشترک با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری، تعزیرات و نیروی انتظامی تلاش شد تا از این روند جلوگیری شود.

وی بابیان اینکه نزدیک به ۶۰درصد سوخت مصرفی در بخش حمل‌ونقل استان سمنان استفاده می‌شود، افزود: جدای از مصارف کشاورزی و صنعتی به دلیل قرارگرفتن در مسیر ترانزیتی مشهد مقدس و تردد زائران امام رضا(ع) ازنظر پیک مصرف در طول سال این حساسیت وجود دارد که سوخت به میزان مناسب و باکیفیت ویژه توزیع شود.

۹۹.۵ درصد جایگاه‌های سوخت استان سمنان خصوصی است

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود با بیان اینکه ۹۹.۵درصد جایگاه‌های استان سمنان خصوصی است، ابراز داشت: در بحث سی. ان. جی بیش از ۶۰درصدجایگاه ها مربوط به شهرداری‌ها می‌شود که وزارت نفت پس از ساخت این جایگاه ها، آنها را در اختیار شهرداری قرار می دهد لذا به دلیل حفظ حقوق شهروندی و مالکیت آن گونه که باید نمی توان در امور مدیریتی این جایگاه ها دخالت کرد.

رجب پور در ادامه از فعالیت ۶۲ محل عرضه بنزین و ۴۱ محل عرضه سی. ان. جی در استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: در همه جایگه‌ها تلفن ۰۹۶۲۷ وجود دارد که اگر کسی شکایت داشته باشد می‌تواند با این شماره تماس گرفته و مشکلات خود را مطرح کند و نیروهای موظف در ستاد مرکزی به‌صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم خواهند بود.

وی با بیان اینکه سه انبار سوخت وزارت نفت در شهرهای شاهرود، دامغان و سمنان فعال است، افزود: روزانه دو میلیون و ۵۰۰هزار لیتر سوخت در استان توزیع می‌شود.

خبرگزاری مهر رسانه حامی محیط زیست و مطالبه‌گر

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود همچنین ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید صارمی، خبرنگاران را مرزبانان اخلاق و صداقت دانست و از خبرگزاری مهر به عنوان رسانه سبز و مطالبه‌گر یاد کرد و گفت: پیگیری مطالبات مردم و همچنین تعامل این رسانه با مسئولان استان ستودنی است.

رجب پور توجه وزارت نفت به حوزه محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود در راستای حفظ محیط زیست و نحوه توزیع و عرضه فرآورده های نفتی ضمن تاکید بر آموزش کارکنان خود، بر آموزش عاملان توزیع و جایگاه های عرضه سوخت نیز توجه ویژه دارد.

وی با اشاره به رصد گزارشات اجتماعی و زیست محیطی خبرگزاری مهر استان سمنان، تصریح کرد: تقویت روحیه مطالبه گری مهمترین شاخصه این رسانه است.