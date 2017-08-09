کشف بیش از ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین

سرهنگ بیژن خدایی در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان پس از کسب اطلاع از اینکه فردی قصد وارد کردن موادمخدر از استان تهران و عرضه در استان را دارد بلافاصله موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران پس از بررسی صحت و سقم موضوع وارد عمل شدند افزود: این ماموران موفق شدند با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان بوئین زهرا، خودروی متهم مورد نظر را در محور مواصلاتی شهرستان شناسایی و آن را متوقف کردند.

سرهنگ خدایی تصریح کرد: در بازرسی از خودرو مقدار ۱۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر متهم نیز در این خصوص دستگیر شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: همچنین ماموران پلیس مواد مخدر استان در عوارضی قزوین – زنجان، حین کنترل خودروهای عبوری و بازدید یک دستگاه اتوبوس، به یک نفر از مسافران مشکوک شدند.

وی افزود: در بازرسی از لوازم همراه این مسافر و بازرسی بدنی مقدار یک کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و وی را دستگیر و پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان قزوین ضمن تشکر از همکاری و مشارکت مردم با پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت افراد در تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.