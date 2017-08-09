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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۹

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قروه:

سهم شهرستان قروه در طرح کارورزی ۵۰۰ نفر است

سهم شهرستان قروه در طرح کارورزی ۵۰۰ نفر است

قروه- رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قروه از سهم هزار نفری استان کردستان در طرح کارورزی خبر داد و از این تعداد ۵۰۰ نفر را مختص شهرستان قروه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش شعبانی ظهر امروز چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان قروه با اشاره به اجرای طرح کارورزی در کشور و نقش آن در توسعه اشتغال و رونق تولید، از سهم هزار نفری استان کردستان در این طرح خبر داد و از این تعداد سهم شهرستان قروه را ۵۰۰ نفر اعلام کرد.

شعبانی با تأکید بر ثبت نام افراد واجد شرایط در طرح کارورزی، تصریح کرد: میزان حق الزحمه کارورزی برای فارغ التحصیلان دوره کاردانی ۲۷۰ هزار تومان، کارشناسی ۳۱۰ هزار تومان و ارشد و دکترا ۳۵۰ هزار تومان به مدت ۹ ماه می باشد.

وی اجرای طرح کارورزی را در ایجاد اشتغال و کسب تجربه توسط کارورزان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مهم اعلام کرد.  

کد مطلب 4054501

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