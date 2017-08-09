به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله حقیقی امروز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز خبرنگار که در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «با توجه به وضعیت تولید و رکود و نیمه راکد بودن حدود نیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان و این موضوع که علی رغم که این تولیدات هم‌اکنون از طریق حمل و نقل جاده‌ای جابجا می‌شود و نیمی از صاحبان این مشاغل نیز در رکود به سر می برند، با روی کار آمدن قطار و ایجاد حمل و نقل ریلی چه تدبیری برای احیای صنعت و رونق تولید استان اندیشیده شده که بتوان از ظرفیت جدید حمل و نقلی استفاده کرد و حمل و نقل جاده ای نیز دچار رکودی بیش از این نشود؟، گفت: در کشور ما حدود ۵۰۰ میلیون تن محصولات خام تولید می‌شود و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان محصولات فرآوری شده نیز تولید می‌شود که در مجموع حدود یک میلیارد تن تولیدات داریم که نیاز به جابه‌جایی دارد.

ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کالابر در کشور ما هزینه‌بر و بیشتر از میانگین دنیاست

وی افزود: ناوگان جاده‌ای و زمینی ما یک ناوگان هزینه بر است و هزینه قیمت تمام شده ناوگان جاده‌ای ما نسبت به متوسط دنیا بیشتر است و بخشی از آن هم به خاطر این است که اقدامات موثر به خاطر تامین ناوگان جاده ای کالابر در کشور نداریم.

حقیقی تصریح کرد: با توجه به موارد فوق خیلی مهم بوده و واقعیت است که ما بعضا در نسل چهارم توسعه صنعتی کشور در تمام زمینه‌ها به خصوص پتروشیمی، فولاد و...متحمل هزینه‌های بالایی در حمل و نقل می‌شویم.

رئیس صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هزینه حمل و نقل کالا در دنیا حدود یک سوم ما است که به این نسل چهارم توسعه اقتصادی گویند که ما فعلا به سوم آن در برخی موارد دست یافته‌ایم.

وی گفت: اینکه ما بخواهیم کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب مبتنی بر تمرکز و آمایش ترانسفر کالا را روی نقشه سوار کنیم با این طرح توسعه ای که وزارت راه و شهرسازی و آقای آخوندی در بحث حمل و نقل ریلی دیده‌اند، بتوانیم در چندسال آینده به یک نقطه مطلوب و امید بخش برسیم.

حمل و نقل ریلی متصل به مرز هزینه‌های حمل و نقل ما را به یک پنجم تقلیل می‌دهد

حقیقی هزینه حمل و نقل را بر قیمت تمام شده کالا بسیار اثرگذار دانست و گفت: اگر حمل و نقل ریلی متصل به مرز داشته باشیم هزینه های حمل و نقل می تواند به یک پنجم تقلیل یابد و ما می توانیم کالاهایمان را در عرصه رقابت عرضه کنیم.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: استفاده از حمل و نقل کم هزینه ریلی قطعا بر شاخص های اقتصادی استان نیز اثر گذار خواهد بود و از دولت هم باید تشکر کرد- هر چند در یک بازه بسیار طولانی ما شاهد وجود این خط ریلی هستیم.

رئیس صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه گفت: امیدوارم مرحله دوم این فاز ریلی که در توسعه اقتصادی استان و توسعه تجارت استان موثرتر است، اتصال این خط به مرزهای پرویزخان و خسروی باشد که بسیار در توسعه تجاری استان موثر است.

لزوم جانمایی بارانداز در حمل و نقل ریلی برای کاهش قیمت ترانسفر کالا از استان

وی تاکید و اضافه کرد: البته ما برای اینکار هم باید اقداماتی به عنوان بارانداز انجام دهیم که باراندازهایی به صورت آنتن به راه ‌آهن برای کاهش قیمت تمام شده ترانسفر کالا جانمایی شود که این مورد را نیز در استان داریم جا نمایی می‌کنیم که به امید خدا این اتفاق هم بیفتد.

حقیقی نهایتا در خصوص برنامه‌های صنعت، معدن، تجارت در رونق تولید و صنعت استان گفت: یکی از مباحث بحث واحدهای راکد است و یک زبان مشترک باید ایجاد کنیم که اعداد و ارقام که گفته می شود براساس آمار دقیق باشد.

وی افزود: طی یک پایش دقیق حدود ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک داریم که حدود ۴۵۰ واحد آن در همین شهرک های اطراف کرمانشاه است و هر روز می توان از آنها سرکشی کرد و وضعیت آنها را از نزدیک رصد کرد.

بنا نداریم مدیری که نمی‌تواند خودش را اداره کند با تسهیلات و اعتبار دولتی نگاه داریم

رئیس صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: از تعداد واحدهای ذکر شده حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد به صورت متوسط در استان واحدهای صنعتی راکد داریم که رکود آنها نیز به دلایلی چون مشکلات مدیریتی، تامین منابع، قدیمی شدن تجهیزات و... است.

وی تاکید کرد: تعدادی از واحدهای ما به دلیل عدم وجود تجهیزات و امکانات جدید و به روز وضعیت مناسبی ندارند و باید از نو آنها را احیا کرد و این منطقی است که این واحدها از نو روی کار بیایند و احیا شوند اما مدیریت واحد تولیدی ما توان اینکه خودش را با بازار روز، با مدیریت امروز و مدیریت رقابتی خودش را وفق دهد، ندارد و عملا از چرخه تولید خارج شده است و ما هم بدون تعاریف بنا نداریم یک مدیر فشلی که نمی تواند خودش را اداره کند با تسهیلات واعتبار دولتی نگهش داریم. این منطق ندارد و این کار را انجام داده ای و نتیجه نگرفته‌ایم.

اختصاص ۲.۶ اعتبارات نوسازی صنعت کشور به استان کرمانشاه

حقیقی افزود: امسال برای کشور حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای رونق و توسعه و ۱۰ هزار میلیارد برای نوسازی واحدها لحاظ شده است.

وی ادامه داد: حداقل ۱۰۰ واحد از واحدهای تقریبا اصلیمان در سنگ‌بری‌ها، نساجی، غذایی، شیمیایی و... بخشی نیاز به نوسازی ماشین آلات دارند که اگر اینها را ما نوسازی نکنیم و تکنولوژی روز را برای آنها به وجود نیاوریم دچار مشکل می شوند.

رئیس صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه گفت: ۱۰۰ واحد مذکور را شناسایی کرده ایم و از ۱۰ هزار میلیارد اعتبار ذکر شده حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به ما اعتبار داده اند و از نظر عددی حدود ۱.۳ واحدهای صنعتی کشور را داریم اما حدود ۲.۶ دهم درصد از اعتبار موجود سهم گرفته ایم که حدود ۲ برابر شرایط موجود است و دلیل آن نیز این است که مشکلات ما خیلی بیشتر از سایرین است.

وی افزود: ما بنا داریم با مبلغ فوق حدود ۲۵۰ واحد صنعتی مان را تامین سرمایه در گردش کنیم و واحدهای راکد هم که مانده را امسال -که البته فعال کردن آنها خیلی سخت است- را فعال کنیم.

حقیقی تصریح کرد: صادقانه بویم هرچند فعال کردن واحدهای صنعتی راکد خیلی به صرفه نیست و سال قبل حدود ۶۷ واحد که دو دهه راکد بوده فعال کردیم و به صورت تصویری هم ارائه دادیم که مستند باشد. البته ۵۰ واحد هم راکد ماند که هدفگذاری و پیش بینی کردیم که در قالب واحدهای راکد فعال کنیم.