به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای طرح یک‌طرفه شدن خیابان شهید هدایتکار مشکین‌دشت، در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: موضوع ترافیک یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان در شهر مشکین‌دشت است که با همکاری شورای ترافیک، شهرداری و اعضای شورای شهر یک‌طرفه شدن خیابان اصلی شهید هدایتکار در دستور کار قرارگرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در ادامه افزود: علاوه بر یک‌طرفه شدن خیابان، راه‌اندازی خط ویژه تاکسی‌ها در مسیر برگشت در نظر گرفته‌شده است که در مواقع ضروری خودروهای امدادی از این مسیر استفاده کنند.

سرهنگ احمدی ضمن تشکر از عملکرد پلیس راهور شهرستان فردیس و بخش مشکین‌دشت، تأکید کرد: انتظار ما از اصحاب رسانه این است که بافرهنگ سازی، شهروند انفعالی را به شهروند قانونمند تبدیل کنند که بدون مشارکت و همکاری مردم هیچ توفیقی در اجرای این طرح حاصل نخواهد شد.

وی اجرای این طرح را موجب کاهش ۵۰ درصدی ترافیک در بخش مشکین‌دشت عنوان کرد و از شهروندان خواست تا از پارک کردن خودروها در چند لاین خودداری کرده و در صورت مشاهده تخلف پس از یک هفته از اجرای طرح برخورد قانونی با متخلفان انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در مورد کاهش ترافیک در خیابان اصلی فردیس، گفت: یکی از راهکارهای کاهش ترافیک یک‌طرفه شدن بلوار شهدای فردیس است که لازمه اجرائی شدن این طرح مصوب شدن آن در شورای ترافیک است که در دستور کار قرار دارد.