تکه گمشده آموزش عالی در پازل دولت/ بی ثباتی میراث وزارت علوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزینه های پیشنهادی تمامی وزارتخانه های کشور روز گذشته ۱۷ مردادماه به مجلس معرفی شدند اما نامی از گزینه پیشنهادی وزارت علوم در این لیست قرار نداشت و همچنان برای انتخاب این گزینه خبرهای غیر رسمی به گوش می رسد.

وضعیت متلاطم وزارت علوم به چند روز اخیر ختم نمی شود، بلکه آموزش عالی از ابتدای دولت یازدهم و در زمان انتخاب گزینه برای این وزارتخانه بارها شاهد این بی ثباتی و تغییر بوده است به طوریکه در همان ماههای ابتدایی دولت چندین نفر متصدی رسیدگی به آموزش عالی شدند.

حالا در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم و معرفی نشدن وزیر علوم به عنوان تنها گزینه خالی کابینه، وزارت علوم تبدیل به چالشی ترین وزارتخانه برای دولت شده و تردیدها برای متصدی این وزارتخانه همچنان ادامه دارد.

گذری بر گزینه های تصدی وزارت علوم در دولت یازدهم

در ابتدای فعالیت دولت یازدهم جعفر میلی منفرد به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد اما نتوانست رای اعتماد را از مجلس دریافت کند و میراث بی ثباتی در این وزارتخانه مهم از آن زمان آغاز شد.

پس از عدم رای اعتماد مجلس به جعفر میلی منفرد، رئیس جمهور، جعفر توفیقی را در ۲۶ مردادماه سال ۹۲ به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی کرد اما در آخرین روزهایی که قرار بود وی به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، تصمیم رئیس جمهور تغییر کرد.

قرعه تصدی وزارت علوم از سوی رئیس جمهور به رضا فرجی دانا رسید. وی در ۵ آبان ماه ۹۲ از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت و پس از ماه ها سرگردانی این وزارتخانه دارای وزیر شد.

تصدی فرجی دانا بر وزارت علوم عمر چندانی نداشت و وی در مردادماه سال ۹۳ از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد و نتوانست رای لازم را برای ادامه فعالیت خود کسب کند و همین امر موجب شد تا بار دیگر وزارت علوم با سرگردانی مواجه شود.

چهارمین مهمان این وزارتخانه محمدعلی نجفی بود. وی در ۲۱ مردادماه سال ۹۳ از سوی رئیس جمهور بر مسند مدیریت وزارت علوم نشست، مدیریتی که با حاشیه های زیادی از جمله بلاتکلیفی تعدادی قابل توجهی از دانشجویان بورسیه همراه بود.

نجفی از ابتدا اعلام کرده بود به دلیل مشکلات جسمی و مریضی تصدی این وزارت خانه را نخواهد پذیرفت بنابراین از سوی رئیس جمهور محمود نیلی احمد آبادی (رئیس دانشگاه تهران) به مجلس معرفی شد که وی نتوانست از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد.

فخرالدین احمدی آشتیانی نیز گزینه دیگری بود که به مجلس معرفی شد اما وی نیز در ۲۸ آبان ماه سال ۹۳ موفق به کسب رأی اعتماد نشد.

باوجود آنکه گزینه های دارای سوابق آموزشی، پژوهشی، علمی و مدیریتی مناسبی برای تصدی وزارت علوم در کشور وجود داشت اما نهایتا درب این وزارتخانه به روی محمد فرهادی پزشک متخصص گوش و حلق و بینی که در سال ۹۳ به عنوان رئیس سازمان هلال و احمر مشغول به فعالیت بود، گشوده شد.

وی در سال های ۹۴ تا ۹۶ نیز تصدی این وزارت خانه را برعهده داشت اما پس از آن بیشترین فعالیت و مدیریت آن در حوزه پزشکی بود.

پس از آمد و رفت های بسیار در وزارت علوم، فرهادی در نهایت با کسب ۲۳۵ رای توانست به ساختمان ۱۶ طبقه وزارت علوم وارد شود و تاکنون نیز در این سمت فعالیت کند.

همان زمان نقدهای زیادی از سوی جامعه دانشگاهیان نسبت به این انتخاب رئیس جمهور مطرح شد چرا که جامعه دانشگاهی معتقد بودند با وجود گزینه های توانمند علمی و اجرایی در دانشگاههای وزارت علوم، رئیس دولت یازدهم گزینه ای از وزارت بهداشت را مسئول آموزش عالی در وزارت علوم کرده است.

وزارت علوم میراث دار بی ثباتی در مدیریت

وزارت علوم که از دولت یازدهم میراث دار تغییر و تحولات و عدم ثبات مدیریتی بود، در دولت دوم حسن روحانی نیز با اما و اگرهای زیادی روبرو است.

از هفته های گذشته گمانه زنی هایی برای تصدی این وزارتخانه به گوش می رسید که در روزهای اخیر اسامی افرادی چون محمدعلی سبحان اللهی (رئیس دانشگاه خوارزمی)، احمد معتمدی(رئیس دانشگاه امیرکبیر)، رضا فرجی دانا، جعفر توفیقی، محمود نیلی احمدآبادی (رئیس دانشگاه تهران)، سورنا ستاری(معاون علمی و فناوری رئیس جمهور)، محمدرضا بهشتی، علی اکبر صالحی(رئیس سازمان انرژی اتمی)، برات قبادیان(معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت) و علی خاکی صدیق(رئیس دانشگاه خواجه نصیر) مطرح شد.

باوجود تمامی اسامی مطرح شده، در نهایت اعلام شد که علی خاکی صدیق گزینه نهایی پیشنهادی وزارت علوم است و محمد فرهادی وزیر علوم نیز این موضوع را تایید کرد اما شامگاه ۱۶ مردادماه و یک روز قبل از معرفی وزرای پیشنهادی خبرهایی مبنی بر انصراف وی از قبول تصدی وزارت علوم مطرح شد که صبح ۱۷ مرداد و روز معرفی وزرا به مجلس، خاکی صدیق این خبر را تکذیب کرد و گفت برنامه خود را به رئیس جمهور داده است و به مجلس معرفی می شود. اما در نهایت ناباوری این وزارت علوم بود که نتوانست پازل کابینه دولت دوازدهم را در روز گذشته تکمیل کند.

با گذشت یک روز از معرفی تمامی اعضای کابینه، هنوز خبری از معرفی وزیر علوم به گوش نمی رسد.

پاسخ معاون اول رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برای وزارت علوم با فردی توافق شده بود که در لحظات آخر ایشان اعلام کرد که آمادگی حضور در دولت را ندارد لذا رئیس جمهور باید با فرد دیگری درباره وزارت علوم توافق می کرد.

خاکی صدیق منتفی شد

با اظهارات معاون اول رئیس جمهور به نظر می رسد که دیگر علی خاکی صدیق به مجلس معرفی نخواهد شد.

گمانه زنی ها ادامه دارد...

در حال حاضر دوباره بازار گمانه زنی ها داغ شده است و اسامی جدیدی برای تصدی این وزارتخانه به گوش می رسد که محمد حسین امید(رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی)، علی اکبر صالحی(رئیس سازمان انرژی اتمی)، حمید میرزاده(رئیس سابق دانشگاه آزاد) و عبدالحسین فریدون (مدیرکل حوزه وزارت علوم)، رضا فرجی دانا و عبدالرضا باقری به چشم می خورد.