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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۵

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:

واردات برنج تا پایان فصل برداشت ممنوع شد

واردات برنج تا پایان فصل برداشت ممنوع شد

ساری - سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از ممنوعیت واردات برنج تا پایان فصل برداشت خبر داد و گفت: این اقدام موجب خرسندگی شالیکاران شده است.

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر از ممنوعیت واردات برنج تا پایان فصل برداشت خبر داد و ادامه داد: دیداری که با شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور صورت گرفت مقرر شد برای حمایت از تولید داخل و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، واردات برنج از اکنون تا پایان فصل برداشت ممنوع شود.

شاعری افزود: مقرر شد بعد از پایان ممنوعیت، واردات برنج بر اساس نیاز کشور و در چارچوب قانون و مقررات انجام شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: برای ممنوعیت واردات برنج، هماهنگی و پیگیری های لازم از طریق وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی بعمل آمده است و این اقدام، رضایت کشاورزان برنجکار استان های شمالی را در پی داشته و موجب خرسندی شالیکاران مازندرانی شده است.

مازندران با داشتن ۲۱۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری ۴۲ درصد برنج کشور را تامین می کند.

کد مطلب 4054517

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