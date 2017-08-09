۲ گروه متخلف زنده گیری سهره در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زرین کیا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نیرو های یگان حفاظت محیط زیست لرستان در حین گشت و کنترل در سطح منطقه «ازنا سگوند» برای حفاظت از زیستگاه سهره و جلوگیری از هرگونه زنده گیری و تخلف زیست محیطی به ۲ گروه متخلف برخورد کردند.

وی تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست بعد از تعقیب و گریز موفق به دستگیری ۳ نفر متخلف شدند که از آنها علاوه بر تعداد ۹ قطعه سهره، ادوات زنده گیری شامل ۳ عدد قفس نگهداری پرنده، ۲ رشته تور زنده گیری پرنده و دو انبار نگهداری جوجه کشف و ضبط شد که به همراه متخلفین به اداره کل محیط زیست لرستان انتقال داده شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست لرستان اظهار داشت: پرونده متخلفین پس از تکمیل برای سیر مراحل قضایی به دادگستری ارجاع و وسایل آنها طبق ماده ۱۴ قانون شکار و صید توسط سازمان توقیف و تا خاتمه رسیدگی و صدور رای قطعی زیر نظر سازمان به صورت امانی نگهداری می شود.

زرین کیا با بیان اینکه پرنده های کشف شده در زیستگاه اصلی خود رهاسازی شدند؛ از دوست داران طبیعت درخواست کرد که هرگونه تخلف زیست محیطی را به نزدیکترین اداره محیط زیست و یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.