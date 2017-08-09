نقد منصفانه دولت یک فرصت اثر بخش است

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد برادران در مراسم روز خبرنگار با بیان اینکه اصحاب رسانه با انتقال اخبار صحیح و انعکاس نارسایی ها کمک رسان دستگاههای حاکمیتی و اجرایی کشور هستند، گفت: مهمترین برنامه وتاکیدات دشمن نا امید کردن مردم از دستاوردهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به نقش بی بدیل اصحاب رسانه در جهت تنویر افکار عمومی و آگاه سازی مردم، ادامه داد: سیاه نمایی خدمات نظام از ترفند های استکبار است تا مردم را نسبت به آینده نظام اسلامی بدبین کند.

برادران افزود: هر چند نظام اسلامی عاری از خطا نیست، اما دستاوردهای نظام در حوزه های مختلف در مقایسه با قبل از انقلاب بی نظیر است.

در ادامه این مراسم، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سبزوار با بیان اینکه اصحاب رسانه به عنوان منادیان عرصه اطلاع رسانی و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان نقش موثری در پیشرفت جامعه دارند، اظهار داشت: از مسئولان انتظار می رود نسبت به حل مشکل بیمه، معیشت و مسکن خبرنگاران توجه جدی داشته باشند.

وی ادامه داد: شهرستان سبزوار جایگاه مناسبی در حوزه رسانه دارد چنانکه حتی در حوزه کودک، خانواده و احزاب سیاسی نیز دارای نشریه است.