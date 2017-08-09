خبرگزاری مهر ظرفیت نقد سازنده برای کمک به توسعه استان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند رئیس حوزه هنری استان قزوین به همراه نادر مقدم سلیمی مسئول روابط عمومی حوزه روز چهارشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قزوین از فعالان این رسانه تجلیل کردند.

علی هوشمند در این بازدید گفت: هرچند خبرگزاری مهر، با سرعت، دقت، صحت در خبرهای خود توانسته امانتدار خوبی باشد و اعتماد مردم را جلب کند و در شرایطی که فضای استان قزوین بسیار سیاسی و گاهی بی رحمانه است شما توانسته اید به عنوان رسانه ای وزین بسیار موفق عمل کنید و در فرهنگ سازی موثر باشید.

رئیس حوزه هنری استان قزوین یادآورشد: خبرگزاری مهر امروز به یک مرجع رسانه ای در استان تبدیل شده و برای همکاران فعال در نشریات مکتوب و حتی فضای مجازی یک منبع ارزشمند موثق است.

وی بیان کرد: رسانه مهر چون غیر سیاسی و حرفه ای عمل کرده توانسته جایگاه خوبی در استان پیدا کند و امروز می توانید با ارائه راهکارهای منطقی هم در توسعه استان مشارکت کنید.

جای نقد در حوزه فرهنگی خالی است

هوشمند در سوال سرپرست خبرگزاری مهر که چه بخشی از فعالیتهای این رسانه نیازمند تقویت و توجه بیشتر است اظهارداشت: با جرات می توان گفت چون شما در اکثر عرصه ها موفق عمل کرده اید و در سرعت، دقت، صحت و انصاف در اخبار و گزارشها اعتماد عمومی را جلب کرده اید مردم و مسئولان به شما نگاه دیگری دارند و اگر نقد خود را بیشتر کنید می تواند برای دیگران مفید باشد.

وی اضافه کرد: پرداختن به آسیب های اجتماعی و عرصه های مورد نیاز بویژه بخش فرهنگی با نقد کارشناسی و ارائه راهکار از سوی خبرگزاری مهر احساس می شود که ما نیز در حوزه هنری آماده پذیرش انتقادات شما هستیم.

هوشمند گفت: البته در گزارش های خوب و جامع خود به نقد کارشناسی پرداخته اید اما به دلیل جایگاه رسانه ای خود انتظار می رود در توسعه استان و حل مشکلات موجود نقش بیشتری ایفا کرده و به مدیران کمک کنید.

در این بازدید هدیه ای به رسم یادبود به خبرنگار مهر اهداء شد.