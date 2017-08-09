نظم فعالیت های تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی جای تقدیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدعلی آلهاشم در نشست صمیمی با تشکل های اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ابراز کرد: تمامی عزیزانی که در انجمنها و تشکلهای اسلامی فعالیت دارند، در پیشرفت فرهنگی جامعه تاثیرگذار هستند.
وی با تقدیر از تبلیغات اسلامی استان در بازسازی محل این اداره گفت: وظیفه اصلی روحانیت نزدیکتر کردن دلها به خداست و امیدواریم بتوانیم در بازسازی دلها به سمت معنویت نیز خوب عمل کنیم.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: امروزه دشمنان نظام دیگر فهمیدهاند که نبرد نظامی با ایران هزینههای بسیار زیادی دارد و به همین علت جنگ فرهنگی و اقتصادی را پی میگیرن.
دکتر آل هاشم ادامه داد: دشمنان در دوران ۸ سال دفاع مقدس دیدند که جنگ نظامی با ایران در سایه اراده و اقتدار و ایمان و نیروهای مسلح این کشور پرهزینه است و صرفا" میتوانند در اینباره تهدید کنند و جرات عمل ندارند.
حجتالاسلام و المسلمین آلهاشم اعلام کرد: جنگ فرهنگی و اقتصادی راهکار امروز دشمن برای مقابله با رشد و پیشرفت ایران است و دشمن سعی میکند با فشار اقتصادذی و فرهنگی ایران را تسلیم خود کند درحالی که ممکن نیست.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب افزود: درباره جنگ اقتصادی و تحریمهای دشمنان راهی جز اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
امام جمعه تبریز بیان کرد: متاسفانه در اثر غفلت ما، دشمن تا حدودی توانسته اهداف ضدفرهنگی خود را در جامعه پیاده کند و در فضاهای مختلف ماهوارهای، مجازی و ... به صورت شبانه روزی تلاش میکند تا جوانان را از ما بگیرد.
وی تاکید کرد: به همین خاطر باید مردم مخصوصا" اولیا نسبت به فرزندان خود حساسیت بیشتری به خرج دهند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در بخشی از سخنان خود به تاثیر بسزای تشکلها و انجمنهای اسلامی و مردمی در پیشبرد اهداف فرهنگی جامعه اشاره کرد و افزود: همه باید به همدیگر کمک کنیم چراکه دشمن برای هرچیزی اتاق فکر دارد.
حجتالاسلام والمسلمین آلهاشم تصریح کرد: پدیدههایی مثل بدحجابی نباید در جامعه تبدیل به عادت شوند چراکه خود به خود ایجاد نمیشوند و روی تک تک چنین پدیدههایی توسط دشمن برنامهریزی میشود.
وی به گسترش حضور خواهران در حوزههای علمیه تاکید کرد و گفت: در بسیاری از عرصهها مثل تبلیغ حجاب باید خواهران وارد صحنه شوند و برای این لازم است که فعالیتهای حوزههای علمیه خواهران گسترش یابد.
امام جمعه تبریز در ادامه سخنان خود خبر داد: باید در عین بالندگی و فهم پیشرفتهای جامعه در نظر بگیریم که وظایف بسیار مهمی نیز برای تداوم این اوضاع خوب برعهده داریم. ملت قدرشناس ایران همواره با حضور خود نشان دادهاند که پایبند به انقلاب و اهداف رهبر معظم انقلاب هستند.
وی افزایش بصیرت در جامعه را ضروری دانست و افزود: بصیرت یعنی فهم ۳ زمان گذشته، حال و آینده و یعنی شناختن لحظهها. در سال ۸۸ فتنه اصلی توسط بیگانگان ایجاد شد ولی تعداد از هموطنان خودمان به دلیل نبود بصیرت کافی گرفتار شدند.
حجتالاسلام والمسلمین آلهاشم تصریح کرد: دشمن با تمام توان امروز تلاش میکند که نظام جمهوری اسلامی را براندازد اما بیشک نخواهد توانست زیرا قدرت اسلام و مسلمانان روز به روز افزایش مییابد و لازمه جلوگیری از اقدامات دشمن حفظ اتحاد و همبستگی بین آحاد مختلف مردم است.
وی از اوضاع اقتصادی جامعه نیر انتقاد کرد و گفت: اینکه برخی از کارگران محترم ۴ یا ۵ ماه است که حقوق نگرفتهاند نشانگر اوضاع نامناسب و بیانگر این است که باید در انتخاب مدیران کارخانجات تدبیر بیشتری به خرج داد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود از فعالیتهای فراوان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تقدیر کرد و افزود: تبلیغات اسلامی خدمات بسیار شایسته و ارزشمندی در حوزه فرهنگ دینی و اسلامی انجام میدهد اما بیشک باید تمام مردم باهم در مسیر این فرهنگ حرکت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین آلهاشم در پایان خاطرنشان کرد: تشکر ویژه دارم از شروع به موقع جلسه که راس ساعت ۶ شروع شد و این خیلی مهم است. من شخصا تصمیم گرفتهام که در هر جلسهای که حضور مییابم اگر به موقع شروع نشد جلسه را ترک کنم زیرا وقت همه ارزش دارد.
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