اهمیت تشکل های دینی وابسته به تبلیغات اسلامی در تحقق اهداف فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید شهاب‌الدین حسینی در نشست صمیمی تشکل های مرتبط سازمان تبلیغات اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز ابراز کرد: تبلیغات اسلامی یکی از هدیه‌های انقلاب اسلامی به مردم عزیز ایران است و رسالت سنگین ترویج اخلاق دینی بین آحاد مختلف مردم را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: دفاع از اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی به وسیله مقابله با توطئه‌های دشمنان، تکفیر، عرفان‌های نوظهور و... از دیگر رسالت‌ها و وظایف تبلیغات اسلامی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تاکید کرد: موفقیت‌های تبلیغات اسلامی بدون همدلی و همیاری مجموعه‌های وابسته به آن امکان‌پذیر نمی‌شود. این سازمان در استان با کمتر از ۱۰۰ کارمند قادر به انجام تمام رسالت خود نیست و مجموعه‌های وابسته به همین خاطر از اهمیت بسیاری برخوردار هستند.

دکتر حسینی تشریح کرد: در سطح استان موسسات و خانه های قرآنی، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، جمعیت زنان فرهیخته، انجمن‌های اسلامی مساجد، بانک‌ها، کارخانجات، مراکز درمانی و... همه دست به دست هم داده‌اند تا به وظایف دینی و فرهنگی خود در جامعه عمل کنیم.

وی اعلام کرد: در زمانی که بنده به این مجموعه وارد شدم تعداد روحانیون مستقرمان در سطح استان ۵۱ نفر بود که خوشبختانه امروز این رقم به به ۱۰۶ نفر رسیده است اما برای اینکه تمام روستاهای بالای ۸۰۰ نفر جمعیت را پوشش بدهیم به بیش از ۱۰۰۰ روحانی مستقر نیاز داریم.

حجت‌الاسلام حسینی تصریح کرد: همچنین تعداد مبلغان حوزوی در سطح استان ۶۰۰ هستند و در پی افزایش این رقم هستیم.

وی در ادامه اعلام کرد: همچنین جمعیتی به نام جمعیت زنان فرهیخته طبق دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شد که در استان ۴۲ عضو داریم و دبیرخانه کشوری این جمعیت نیز در استان ما قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۶ مدرسه صدرا در سطح استان فعالیت می‌کنند اضافه کرد: همچنین ۶۸۰ موسسه و خانه قرآنی وابسته به تبلیغات اسلامی مشغول به فعالیت هستند که واقعا در نوع خود کم‌نظیر است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزاری اعتکاف امسال را جزو درخشان‌ترین عملکردهای این دستگاه دانست و گفت: حضور ۲۰ هزار نفر از معتکفین استان در ۱۵۴ مسجد خبر از افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال‌های گذشته را داشت.

حسینی با اشاره به اهمیت مقابله با آسیب های اجتماعی تصریح کرد:مقابله با آسیب های اجتماعی امسال اولویت اصلی این سازمان است و باید در راستای کاهش آسیب های اجتماعی با بهره گیری از توان همه تشکل های وابسته گام برداریم.