به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در نشست خبری پیش از بازی با تیم فوتبال پرسپولیس که ظهر امروز در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد به خبرنگاران گفت: در ابتدا لازم می دانم ارادت خودم را به خبرنگاران اعلام کنم. آرزوی موفقیت برای تمام زحمتکشان این عرصه را دارم. درباره بازی با پرسپولیس باید بگویم با یکی از بهترین تیم ها بازی داریم. آنها سه فصل است با هم بازی می کنند. تیمی کامل که کادر فنی با احترامی دارند و تلاش می کنیم بازی خوبی را انجام دهیم.

سرمربی نفت تهران تاکید کرد: بازی خیلی سختی داریم. دو هفته است تیم را تشکیل دادیم. سعی می کنیم بازی خوبی را ارائه دهیم و می خواهیم نشان دهیم از دیدن این بازی لذت می بریم.

وی درباره اینکه آیا نفت مقابل پرسپولیس بازی دفاعی انجام خواهد داد؟ تصریح کرد: چنین تفکری نداریم. بازی های خیلی سختی داریم و حریف سختمان باعث خواهد شد تا نحوه دیگری از بازی را انجام دهیم. نمی توانیم با توجه به بضاعتمان مثل پرسپولیس بازی کنیم.

درخشان درباره مشکلات مالی باشگاه نفت گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته ایم پولی بگیریم. قرار بود فردا دریافتی داشته باشیم اما فعلا خبری نیست. باید مدیریت باشگاه تلاش کند تا چنین بحث هایی در نتیجه گیری ها ضربه نرساند.

درخشان درباره پیشنهادش از اندونزی و مالزی که در صحت آن تردیدهایی ایجاد شده است، گفت: فردا دعوتنامه همکاری ام را به رسانه ها می دهم تا منتشر می کنم تا همه ببینند صحت دارد. تصمیمی نگرفته ام. آدم را در جایی قرار می دهند که تصمیم گرفتن سخت می شود. یک هفته ای وقت خواسته ام تا تصمیمم را بگیرم.

وی درباره احتمال حذف نفت تهران از رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا گفت: با شما موافقم اما اگر این اتفاق به دلیل بدهی های مالی گرفته شود مربوط به پرسپولیس هم می شود و این تیم هم نمی تواند در لیگ قهرمانان آسیا سرکت کند. چون آنها هم بدهی دارند.

درخشان در خصوص احتمال کنار گذاشتن نفت از لیگ برتر گفت: باشگاه ما در حال حل کردن مشکلات است. اینکه یک شبه تصمیم بگیرید یک تیم را جایگزین یک تیم دیگر کنید، قانونی نیست. نمی توانید تیم قهرمان را بردارید و یک تیم دیگر را جایگزین کنید. این کار تبعات سنگینی دارد و ما را سنگین جریمه می کنند و شاید سهمیه ایران کم شود. باید مشکل را حل کنیم نه اینکه تیم را منحل و یک تیم دیگر را منحل کرد. باید همه تلاش کنند تا نفت تهران نتیجه بگیرد. برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا حتما این تیم باید تقویت شود. ما در آسیا از اعتبار فوتبالی ایران دفاع می کنیم.

سرمربی نفت تهران درباره ترکیب ایده آلی که مدنظرش برای نفت تهران است، اظهار داشت: متاسفانه برای هر بازی که می خواهم تیم را ارنج کنم می بینم بعضی ها را به دلیل مشکلات اداری و مسائل مربوط به باشگاه نداریم. من فکر می کنم در تعطیلاتی که پیش رو داریم باید ترکیب ایده ال را ایجاد کنیم تا نتیجه خوبی هم بگیریم.

درخشان درباره تقویت این تیم تصریح کرد: این موضوع را در نیم فصل با جذب حداقل دو بازیکن نهایی خواهیم کرد تا بهترین نتیجه را بگیریم.