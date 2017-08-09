تیم ووشو بانوان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شد

مسلم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم ووشو بانوان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: ووشو استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور سبک خواچوان از امروز به مدت ۳ روز به استان قم اعزام شد.
وی افزود: تیم استانهمدان به مربیگری و سرپرستی فاطمه پورنقی و نسیم منصوری در این مسابقات حاضر میشود.
رئیس هیئت ووشو استانهمدان با اشاره به اسامی تیم همدان گفت: فاطمه ملکی، فاطمه چگینی، اسما احمدوند، ریحانه ترک تبریزی، تینا لطیفی، الناز رجبی، شقایق اسدی، زهرا حجارزاده، زهرا زند بابارئیسی، هدیه حمیدوند، فائزه نادری راد، ندا مرادی و سیما بهرامی نفرات اعزامی این مسابقات هستند.
وی با اشاره به فعالیت ووشوکاران استانهمدان بیان کرد: بیش از ۱۱۰۰ بیمهشده رسمی و سازمانیافته در هیئت ووشو استانهمدان و نزدیک به ۶۰۰ نفر نیز با بیمه روستایی در این رشته فعالیت میکنند.
رئیس هیئت ووشو استانهمدان عنوان کرد: ووشو همدان در جایگاه مناسبی در کشور قرار دارد و در سال جاری مسابقه قهرمانی کشور سبکی در استان برگزارشده که نشان از قابلیت این ورزش در استانهمدان دارد.
قاسمی با اشاره به فعالیت شهرستانها گفت: ملایر، نهاوند، اسدآباد، بهار و تویسرکان از هیئتهای شهرستانی فعال ما هستند.
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