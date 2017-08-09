تعطیلی واحدهای تولیدی گلستان به دلیل بدهی

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو ظهر چهارشنبه در بیست و هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستان، اظهار کرد: موضوع تولید و اشتغال باید در برنامه های اقتصاد مقاومتی استان گلستان مورد نظر قرار گیرد و این موضوع پررنگ تر شود.

وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی استان گلستان به دلیل بدهی در حال تعطیلی هستند و نیاز به مصوبه ای دو ماهه داریم تا فرصت کافی در اختیار داشته باشند.

۱۲۵ واحد تولیدی گلستان در طرح نوسازی و بازسازی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به اشتغال و توانمندسازی نیروی کار در استان گفت: ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید برای ۱۸۴ واحد تولیدی گلستان مصوب شده و در این بخش جزو چهار استان نخست کشور هستیم.

قوانلو تصریح کرد: ۱۲۵ واحد تولیدی استان در طرح نوسازی و بازسازی قرار می گیرند و تا کنون حدود ۷۰ واحد تولیدی ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰ واحد تولیدی معادل سه درصد از واحدهای تولیدی استان گلستان، صنایع بزرگ هستند.