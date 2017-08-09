مسابقات کیک بوکسینگ در ملایر برگزار شد

غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات کیک بوکسینگ در ملایر اظهار داشت: این مسابقات به همت هیئت رزمی و پایگاه مقاومت امام علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان ملایر و به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر ۸ سال جنگ تحمیلی و سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد در سالن شهید بهشتی استادیوم تختی این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: مسابقات کیک بوکسینگ در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان با حضور ۸۳ فایتر از ۷ باشگاه ورزشی سطح شهرستان ملایر انجام شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به نتایج مسابقات گفت: در پایان تیم شهید احمد متوسلیان با مربیگری استاد زند اسرار با کسب ۱۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۴ مدال برنز قهرمان شد.

اکبری عنوان کرد: همچنین تیم شهید مجید صانعی با مربیگری استاد زندی با کسب ۷ مدال طلا، ۱۰ مدال نقره و ۴ مدال برنز مقام دوم و تیم شهید چمران با مربیگری استاد صالحی با کسب ۵ مدال طلا، ۸ مدال نقره و ۷ مدال برنز مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای ورزش این شهرستان گفت: ورزشکاران شهرستان ملایر ظرفیت‌های خوبی برای کسب عناوین جهانی در رشته‌های ورزشی دارند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: ورزشکاران باانگیزه ملایری باوجود بسیاری از کاستی‌ها توانسته‌اند در رشته‌های مختلف ورزشی خوش درخشیده و دل مردم را شاد کنند.