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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۶

مدیرکل کمیته امداد کردستان:

۱۵۰۰ خانوارکردستانی امسال تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند

۱۵۰۰ خانوارکردستانی امسال تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند

سنندج- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان گفت: درچهارماهه امسال هزار و ۵۰۰ خانوار دراستان به تعداد خانوارهای تحت پوشش امداد اضافه شدند.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرسول شیخی زاده در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت روزخبرنگار و با حضور معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در سنندج برگزارشد، به تعداد خانوارهای تحت پوشش این نهاد اشاره کرد وگفت: امسال در دو نوبت ۱۵۰۰ خانوار به تعداد کل خانوارهای تحت پوشش امداد دراستان اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه ۴۵ هزار و ۵۰۰ خانواردراستان هم اکنون تحت پوشش کمیته امداد هستند، عنوان کرد: در حال حاضر پشت نوبتی در استان نداریم مگر اینکه شهرستانی در این زمینه کوتاهی کرده باشد.

وی با بیان اینکه کمیته امداد به ۲۲ هزار خانوار استان هم تک و چند خدمت را در طول سال ارائه می کند، ادامه داد: ۵۰ درصد خانوار های تحت پوشش مستمری بگیر را خانوارهای شهری و مابقی را هم خانوارهای روستایی تشکیل دادند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان بیان کرد: ۴۴ درصد از خانوارها به دلیل فوت سرپرست، ۴۶ درصد به دلیل از کارافتادگی، ۷ درصد بیماری سرپرست خانوار، ۵ درصد طلاق تحت پوشش کمیته امداد استان قرار گرفتند.

شیخی زاده اظهارداشت: امسال با ۲۵۶ مرکز درمانی در سطح استان برای ارائه خدمات درمانی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد قرارداد منعقد کردیم.

وی اضافه کرد: ۳۸ هزار و ۶۱۹ نفر از مددجویان امداد استان بیمه مکمل شهری و ۵۸ هزار و ۵۸۶ نفر هم بیمه مکمل روستایی هستند.

وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تا ۱۵ مردادماه بیش از ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای بیماران صعب العلاج هزینه کردیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان به اقدامات انجام شده در بحث حمایت های اجتماعی اشاره کرد و افزود: پرداخت ۱۱ میلیارد تومان کمک معیشت و بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان کمک به  ازدواج ۱۵۷ نفر از نیازمندان از جمله اقدامات حوزه حمایت های اجتماعی امداد در سال جاری بوده است.

شیخی زاده بیان کرد: تاکنون به آزادی ۳ زندانی با پرداخت ۱۱۰ میلیون و ۶۰۰  هزار تومان کمک کردیم که تاپایان سال هم سعی خواهیم کرد زمینه آزادی چند زندانی دیگر را هم فراهم کنیم.

کد مطلب 4054564

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