لزوم اجرای برنامه های جنبی در کنار برگزاری جشنواره ملی کباب بناب

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری سومین جشنواره ملی کباب بناب از ۱۷ تا ۱۹ شهریوره سال جاری و به مدت سه روز در محل پارک ملت این شهرستان، مسئولان بنابی و دست اندرکاران برگزاری این جشنواره در نشستی در خصوص برگزاری مناسب و شایسته آن به بجث و گفت و گو پرداختند.

لزوم اجرای برنامه های جنبی در کنار برگزاری جشنواره

شهردار بناب چهارشنبه در این نشست با اشاره به استقبال گرم مردم استان های مختلف کشور از این جشنواره گفت: تبلیغات و اطلاع رسانی های صورت گرفته نقش خود را برای معرفی این جشنواره ایفا کرده است.

نادر داوودی با تأکید بر ضرورت برطرف کردن نواقصات دو دوره قبلی جشنواره خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه های متنوع هنری، تئاتر و موسیقی در کنار برگزاری این جشنواره از خواسته ها و مطالبات اصلی مردم است و اگر اجرای برنامه های مختلف هنری و سایر برنامه های جنبی در کنار برگزاری جشنواره پیش بینی نشود، قطعاً در پایین آوردن کیفیت این جشنواره تأثیرگذار خواهد بود.

وی سپس از آماده کردن زیرساخت های لازم در محل برگزاری جشنواره خبر داد و افزود: حجم گسترده استقبال کنندگان از این جشنواره باعث شده بود که بحث ترافیکی پیش بیاید، لذا اگر می خواهیم جشنواره ای در این سطح برگزار کنیم باید آمادگی خود را نیز برای اینگونه مسائل بالا ببریم.

کلیددار بناب اذعان کرد: برگزاری برنامه های هنری در کنار جشنواره به عنوان نمک جشنواره محسوب می شود و می توان خیلی از مطالب و مسائل اجتماعی را در قالب هنر تئاتر و موسیقی به مردم ارائه کرد.

داوودی تصریح کرد: شهرداری فضای پارک را از تمام جهات برای برگزاری یک جشنواره آبرومند آماده خواهد کرد.

بحث «بناب شهر دوچرخه» مورد توجه قرار گیرد

رئیس شورای اسلامی شهر بناب نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام شورای اسلامی شهر و شهرداری برای برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر جشنواره سوم کباب بناب گفت: مسئولان امر باید در کنار برگزاری جشنواره ملی کباب بناب به بحث بناب شهر دوچرخه نیز توجه کنند.

علی اصغر رحیم زاده اضافه کرد: در دو دوره قبل این جشنواره با استقبال خوب مردم مواجه شد و پیش بینی می شود استقبال هموطنان از این جشنواره نسبت به جشنواره قبل ۵ برابر افزایش یابد.

وی پیش بینی کرد با این روند مسئولان شهرستان بایستی خود را برای میزبانی این جشنواره بصورت شهرستانی آماده کنند، چرا که تعیین یک مکان خاص جوابگوی مراجعان و شرکت کنندگان در جشنواره نخواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بناب در عین حال اظهار کرد: اگر قصد مسئولان شهرستان برگزاری جشنواره است باید نگاه مسئولان و دست اندرکاران برگزاری جشنواره نیز بصورت جشنواره باشد و جشنواره ویژگی های خاص خود را دارد و باید قدرتمند ظاهر شد و جا دارد در کنار برگزاری جشنواره کباب انواع جشنواره های فرهنگی، هنری نیز برگزار شود.

لزوم اخذ مجوزهای لازم در زمان مناسب

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب نیز در این جلسه با بیان اینکه اجرای هرگونه برنامه های فرهنگی و هنری نیاز به مجوزهای لازم از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد، لذا انتظار می رود مسئولان و عوامل برگزاری جشنواره ملی کباب اخذ مجوزهای لازم را به دقیقه نود نسپارند و از حالا به فکر دریافت مجوزهای لازم باشند.

حبیب صدقی افزود: برگزاری این جلسه به ریاست نماینده عالی دولت در شهرستان بوده و مصوبات آن نیز لازم الاجراست؛ از این رو مسئولان و دست اندرکاران امر دقت کنند صورتجلسه این نشست دقیق تر نوشته شده و مسئولیت ها نیز مشخص شوند. چرا که گاهاً حین اجرا و برگزاری جشنواره مسائلی پیش می آید که آن موقع دنبال مجوز می گردیم.

وی تأکید کرد: جشنواره ای که برگزار می شود دارای ستاد و مسئول ستاد است و دارای پشتوانه اجرایی است و مصوبات پشتوانه اجرایی دارند و نیاز به استعلام مجدد نیست.