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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

اهداف پنجگانه مسعود کرباسیان برای بازار سرمایه

اهداف پنجگانه مسعود کرباسیان برای بازار سرمایه

مسعود کرباسیان مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیت برنامه های خود را برای تصدی این سمت ارایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از  بورس کالای ایران، وی ضمن تشریح دستاوردهای اقتصادی دولت اول تدبیر و امید، اولویت ها و پروژه ها و محورهای اصلی برنامه های خود برای این وزارت خانه با محوریت بازار سرمایه را عنوان کرد.

کرباسیان پیرامون اهداف و جهت گیری کلان بازار سرمایه و بدهی کشور طی برنامه های پیشنهادی خود به موضوعاتی همچون افزایش شفافیت، سرعت، کارایی و عمق بازار سرمایه و بدهی، حمایت از سهام داران خرد، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه، جذب سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران و در نهایت ظرفیت سازی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها اشاره کرده است.

وی همچنین در خصوص در خصوص اهم برنامه ها و پروژه های خود در حوزه بازار سرمایه و بدهی برای اجرا در این وزارت خانه موارد ذیل را اعلام کرده است:

    توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه

    بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه

    ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان

    بین المللی شدن بازار سرمایه و حضور در بازارهای بین المللی

    توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه

کد مطلب 4054587

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