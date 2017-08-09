اهداف پنجگانه مسعود کرباسیان برای بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بورس کالای ایران، وی ضمن تشریح دستاوردهای اقتصادی دولت اول تدبیر و امید، اولویت ها و پروژه ها و محورهای اصلی برنامه های خود برای این وزارت خانه با محوریت بازار سرمایه را عنوان کرد.

کرباسیان پیرامون اهداف و جهت گیری کلان بازار سرمایه و بدهی کشور طی برنامه های پیشنهادی خود به موضوعاتی همچون افزایش شفافیت، سرعت، کارایی و عمق بازار سرمایه و بدهی، حمایت از سهام داران خرد، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه، جذب سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران و در نهایت ظرفیت سازی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها اشاره کرده است.

وی همچنین در خصوص در خصوص اهم برنامه ها و پروژه های خود در حوزه بازار سرمایه و بدهی برای اجرا در این وزارت خانه موارد ذیل را اعلام کرده است:

توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه

بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه

ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان

بین المللی شدن بازار سرمایه و حضور در بازارهای بین المللی

توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه