تعاون روستایی باید در همه شهرهای خوزستان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی ظهر امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی استان خوزستان اظهار کرد: امروز سه دستورکار را در جلسه پیش بینی کردیم. گزارش دو پروژه اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی اولین گزارش دستور کار جلسه است که باید از ایجاد و ساماندهی ۲۳ تشکل بهره برداران آب و زمین گزارش بدهند.

وی افزود: تعاون روستایی خوزستان باید در تمام شهرستان های فاقد تعاونی نسبت به راه اندازی تعاونی اقدام کند. همچنین باید گزارش کمی از وضعیت تعاونی های کشاورزی استان داشته باشیم تا نظارت و برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم. در اقتصاد مقاومتی وقتی تاکیداتی بر یک پروژه وجود دارد باید بررسی وضعیت دقیقی داشته باشیم تا کارها قابل رصد باشد.

حاجتی عنوان کرد: انتظار داریم تا تعاونی فقط انرژی خود را بر توزیع نهاده های دامی و با خرید و فروش تضمینی محصولات کشاورزی متمرکز نکند؛ تعاونی باید در مسائل بهره وری تعاونی ها، اطلاعات و آموزش بیشتری تأثیرگذار باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان همچنین گفت: در زمینه صادرات خرما اول هستیم و این یعنی کیفیت خرمای استان خوب است ولی تناسب آن با سطح زیرکشت ما مناسب نیست. یک هماهنگی در ارتباط با اقداماتی که در زمینه تشکل بهره برداران آب بین آب و برق و تعاون روستایی انجام شود تا از موازی کاری جلوگیری شود.

حاجتی عنوان کرد: پایش محیط کسب و کار در استان و کشور نیز دومین دستورکار جلسه است ولی دستورکار بعدی به جلسات آینده محول می شود. مؤلفه های تأثیرگذار در ارزیابی نظیر دستگاه های اجرایی را معرفی و خواهان ارائه هدف گذاری از آنها می شویم.

وی افزود: اگر پنج تا ۱۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی کنیم آن وقت امکان تأمین تمام آب موردنیاز کشاورزی، شرب و صنعت را می توانیم داشته باشیم. حدود ۲۰ درصد اراضی کشور به صورت مکانیزه آبیاری می شود ولی خوشبینانه ترین حالت برای خوزستان تنها هشت درصد است. در زمینه آبیاری تحت فشار عقب ماندگی های زیادی داریم که باید آن را جبران کنیم؛ از یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار فقط ۳۰۰ هزار هکتار آن به صورت مکانیزه آبیاری می شوند.

