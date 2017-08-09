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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی همدان:

۱۲ عضو هیئت علمی طی یکسال اخیر جذب دانشگاه صنعتی همدان شدند

۱۲ عضو هیئت علمی طی یکسال اخیر جذب دانشگاه صنعتی همدان شدند

همدان - معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی همدان گفت: طی یک سال اخیر، ۱۲ عضو هیئت علمی جذب دانشگاه صنعتی همدان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دانشگاه صنعتی همدان از سه سال پیش جذب هیئت علمی را برای ترمیم وضعیت هیئت علمی در دستورکار قرار داده است و در یک سال اخیر ۱۲ عضو هیئت علمی جذب دانشگاه شدند.

وی افزود: این افراد در رشته های مهندسی پزشکی، مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی مکانیک جذب دانشگاه شده اند.

حسینیان با تاکید بر اینکه عملکرد دانشگاه صنعتی در ارتباط با جذب و تبدیل وضعیت اساتید مطلوب است، گفت: افرادی جذب دانشگاه شدند که در حوزه های خود از نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاههای برتر بوده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر با جذب ۱۲ عضو هیئت علمی جدید، تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه به ۵۳ عضو افزایش یافته که این آمار از جهش نزدیک به ۳۰ درصد برخوردار است.

معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی همدان عنوان کرد: طبق هدف گذاری های انجام شده در سند چشم انداز ۱۰ ساله دانشگاه صنعتی همدان باید تا پایان سال ۱۴۰۴ تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه به ۱۲۱ نفر افزایش یابد.

کد مطلب 4054624

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