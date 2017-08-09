صندلی چرخ دار خودران در فرودگاه توکیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، فرودگاه هاندا در خارج توکیو مشغول آزمایش یک صندلی چرخ دار خودران است که به وسیله اپلیکیشنی مخصوص کنترل می شود. این صندلی خودران مخصوص معلولان است و آنها را به بخش های مختلف فرودگاه می برد. جالب آنکه چمدان های کاربر پشت سر صندلی چرخ دار و در یک واگن بی سیم جداگانه حمل می شود. این صندلی های چرخ دار WILLNEXT نام گرفته و توسط شرکت پاناسونیک و WILL Inc ساخته شده است.

درهرحال این صندلی چرخ دار مخصوص جهت یابی در نقاط شلوغ ساخته شده است. علاوه بر آن این وسیله نقلیه قابلیت برقراری ارتباط با حسگرهای موجود در واگن های حمل بار را دارد.

«ویل نکست» با استفاده از حسگرهای مختلف و فناوری شناسایی تصویر می تواند موانع را ردیابی کند.

به گفته شرکت پاناسونیک این صندلی چرخ دار می تواند با کمک اپلیکیشن موبایل مکان خود را شناسایی و سپس به طور خودکار مسیریابی کند.

همچنین اگر این صندلی احتمال برخورد با افراد یا اشیا را احساس کند، به طور خودکار متوقف می شود.

ویل نکست می تواند با سرعت ۵.۵ مایل برساعت حرکت کند.

مقامات فرودگاه امیدوارند تا زمان برگزاری المپیک تابستانه توکیو در ۲۰۲۰ این سیستم همراه تابلوهای تبلیغاتی هوشمند و اپلیکیشن های مسیریابی را افتتاح کنند.