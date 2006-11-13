برای دعوت دوباره به تیم ملی تلاش می کنم/ از صدرنشینی سایپا خوشحالم

مسعود شجاعی که در لیست بازی با کره جنوبی قرار ندارد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: در شرایط مناسبی قرار دارم و پس از پشت سر گذاشتن روزهای دشوار ابتدایی در لیگ امارات اکنون وضعیت بهتری دارم. طی هفته های اخیر نیز در ترکیب تیم الشارجه بازی های بهتری به نمایش گذاشته ام و تلاش می کنم این روند رو به رشد را ادامه دهم.

وی افزود: از اینکه برای بازی با تیم کره جنوبی به اردو دعوت نشده ام به طور طبیعی ناراحتم و اینجا با سئوالات بسیاری روبه رو شده ام اما به هر حال به نظر کادر فنی احترام می گذارم و تلاش خود را برای جلب نظر موافق آنها مضاعف می کنم.

شجاعی در خصوص موضوع انتقالش به تیم استقلال تهران گفت: تاکنون هیچ چیز قطعی نشده است. پس از مذاکره مسئولان دو باشگاه و ارائه رقم پیشنهادی از سوی مدیران الشعب قراربود که استقلالی ها پاسخ خود را بدهند. به طور قطع در صورت توافق دو باشگاه من تنها در لیگ قهرمانان آسیا و در زمان تعطیلی نیم فصل لیگ امارات تیم استقلال را همراهی می کنم که در صورت تحقق این امر کمک به نماینده فوتبال ایران برایم افتخاری بزرگ است. اطمینان می دهم که استقلالی ها از تلاششان برای جذب من پشیمان نشوند.

شجاعی در پایان تصریح کرد: نتایج لیگ برتر ایران را به طور دقیق پیگیری می کنم . خوشحالم که سایپا با قدرت به صدرنشینی خود ادامه می دهد و آرزو دارم که این تیم با مربیگری علی دایی قهرمان ایران شود . هدفی که چندان دور از دسترس نخواهد بود.