«شاهدان خموش» به «شب شنبه ها» می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «شب شنبه ها» در دوازدهمین تجربه از دوره جدید خود، شنبه ۲۸ مردادماه میزبان پرفورمنس موسیقی «شاهدانِ خموش» در سالن تئاتر مستقل تهران می شود. در این ویژه برنامه که هر هفته با رویکرد تجربه های متفاوت و گفتگوهای تازه در باب دیدن و شنیدن اجرا می شود، ابوسعید مرضایی و فربد یداللهی هنرنمایی خواهند کرد.

ابوسعید مرضایی نوازنده سه تار و شورانگیز، بیش از ۳۰ سال است که در عرصه موسیقی فعالیت می کند و تاکنون سه آلبوم موسیقی منتشر کرده و در ضبظ و تدوین آثار اساتیدی چون زنده یاد جلال ذوالفنون و زنده یاد همایون خرم همکاری داشته است.

فربد یداللهی نوازنده تنبک و سازهای کوبه ای نیز نویسنده سه کتاب آموزشی سازهای کوبه‌ای با نگرشی نو برای سازهای تنبک و کوزه (اودو) است و انتشار ۵ آلبوم موسیقی، طراحی و ساخت ۲ ساز کوبه ای جدید از جمله فعالیت های او است.

ابوسعید مرضایی و فربد یداللهی با همکاری یکدیگر در سال ۱۳۹۰ آلبوم خاک را منتشر کرده اند که این اثر به عنوان بهترین آلبوم بی کلام سال انتخاب شده است.

پرفورمنس موسیقی «شاهدانِ خموش»، با نوازندگی ابوسعید مرضایی نوازنده سه تار و شور انگیز و فربد یداللهی نوازنده تمبک و هنگ اودو با همراهی اسماعیل مرضایی (نقاش) شامگاه شنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۲۲ در سالن تئاتر مستقل تهران روی صحنه می رود.

قرار است در این کنسرت بخشی از آلبوم های آب و خاک به همراه بداهه نوازی اجرا شود.

در این برنامه ها رضا دادویی طراح و مدیر پروژه، سیامک قطاعی مسئول امور اجرایی، امیر خرازی مسئول هماهنگی و برنامه ریز و مونا حمزه به عنوان گرافیست حضور دارند.