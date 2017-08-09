به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرینفر ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه راهبری خرمای استان بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر سالانه ۱۵۰ هزار تن خرما از حدود شش میلیون اصله نخل در سطح سس هزار هکتار اراضی نخیلات برداشت میشود.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مردم استان بوشهر در عرصه نخیلات و تولید خرما مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: خرمای استان بوشهر در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و تلاش میشود که از نظر کمی و کیفی بهبود یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر به مشکلات کمآبی در استان اشاره کرد و افزود: توسعه آبیاری تحت فشار در نخیلات استان بوشهر از چند سال پیش در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: باید به منظور نگهداری بهتر محصول کشاورزان، سردخانههای کوچک با پراکنش جغرافیایی در مناطق روستایی استان بوشهر طراحی و اجراء شود.
زرینفر بیان کرد: طرح اصلاح شیوه آبیاری نخیلات در آبپخش با هدف افزایش راندمان و ارتقای بهرهوری مصرف آب، بهبود شرایط آبیاری با تغییر شیوه آبیاری سنتی اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه طرح پایلوت اصلاح شیوه آبیاری نخیلات در آبپخش در آستانه بهرهبرداری است، اضافه کرد: طرح مطالعات آبیاری تحت فشار در نخلستانهای مناطق کلل و شبانکاره و سعدآباد اجرا شده است.
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