۲۰ ماهیگیر عراقی از ابتدای امسال در آب های خرمشهر دستگیر شدند 

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ منصور رضا عزیزی در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در سالن فرماندهی هنگ مرزی خرمشهر اظهار کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه در تامین امنیت اروندرود از ابتدای سال جاری تا کنون با گشت های شناوری بیش از ۲۰ نفر از صیادان عراقی که که نقض حریم کرده و به آب های ساحلی ورود کرده بودند دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با یادآور شدن انجام این اقدامات امنیتی در محدوده ۲۵ کیلومتری مرزآبی خرمشهر این اقدامات را عامل ثبات و اقتدار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواند.

فرمانده هنگ مرزی خرمشهر در ادامه بر امنیت گذرگاه بین المللی شلمچه برای اربعین امسال تاکید کرد و گفت: فرماندهی هنگ مرزی با تعامل و هماهنگی با ارگان ها و واحدها مرتبط، آمادگی فراهم سازی زمینه تردد سهل و آسان در سایه امنیت مطلوب در اربعین امسال را دارد.

عزیزی به تعامل با طرف عراقی نیز اشاره و اظهار کرد: فرماندهی هنگ مرزی علاوه بر فرماندهی مرزبانی با مسئولیت کلانتری مرزی، اقدامات دیپلماسی و ملاقات با کلانتران مرز مقابل را به صورت مداوم انجام می دهد تا امنیت در مرز مشترک برای تردد زوار و صادرات را فراهم کرده است.

وی افزود: برای اربعین نیز این اقدامات دیپلماسی به طور خاص انجام می شود و بهترین تعامل در بحث تردد زائران وجود دارد که تبادل محکومین در هفته گذشته نشان دهنده این تعامل میان نیروهای مرزی دو کشور بوده است.

عزیزی همچنین به بحث استقرار دستگاه ایکس.ری به برای تسریع امر تردد و برقراری امنیت بیشتر در مرزشلمچه در موسم اربعین اشاره کرد و گفت: تمام تجهیزات امنیتی و الکترونیکی فراهم است، نیروهای کمکی نیز خواهند آمد و همچنین جانمایی دستگاه ایکس ری نیز. انجام شده است اما تهیه آن با پایانه ها و منطقه آزاد اروند است که قول اجرایی کردن این کار را پیش از اربعین امسال داده اند.

فرمانده هنگ مرزی خرمشهر، نقش مرزنشینان در تامین امنیت کامل مرزها را نیز یادآور شد و بیان کرد: مرزبانان و مرزنشینان مکمل هم هستند و در خرمشهر نیز تعامل خوبی میان این دو وجود دارد و مرزنشینان خرمشهر همکاری خوبی در راستای تعاملات خبری برای ایجاد امنیت مطلوب دارند.

وی از برگزاری پنج نشست مشترک میان نیروهای هنگ مرزی خرمشهر و مرزنشینان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال پنج مرحله نشست مشترک با مرزنشینان داشته ایم که سه مورد در مینوشهر، یک مورد در شلمچه و یک مورد نیز در خرمشهر بوده است.

عزیزی در ادامه با اشاره به روزخبرنگار، خبرنگاران را مرزبانان فرهنگی خواند و بیان کرد: نقش خبرنگاران در هدایت افکار عمومی جامعه محرض است و می توانند همچون مرزبانان با اقتدار و هوشیاری عمل می کنند ، با هوشیاری حافظ علم،تجربه و شهامت حافظ منابع ملی باشند.



