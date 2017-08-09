آب و برق خوزستان نیازهای کشاورزان آبادان را تامین نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، بتول سعیدی زاده ظهر امروز در دومین جلسه بخشداران منطقه سه جنوب غرب خوزستان اظهار کرد: مهمترین کار یک روستایی کشاورزیست و آین در حالیست که کشاورزان منطقه با مشکل کمبود آب مواجهند و رایزنی ها نیز راه به جایی نبرده است.

وی با بیان اینکه بخش مرکزی شهرستان آبادان شامل ۷۹ روستا، سه دهستان (بهمنشیر شمالی و جنوبی و شلاحی) با جمعیتی بالغ بر ۵۵ هزار نفر است، افزود: در اکثر روستاهای بخش مرکزی آبادان زیرسازیها توسط دهیاریها، تعاونی ها و بنیاد مسکن (طبق تفاهمنامه با منطقه آزاد اروند) انجام و در شلاحی علاوه بر زیرسازی آسفالت نیز به اتمام رسیده است.

سعیدی زاده تصریح کرد: در روستاهایی که کمتر از ۲۰۰ نفر جمعیت دارند کار زیرسازیها هنوز ادامه دارد. طبق تفاهمنامه میان راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند قرار شد قیر مورد نیاز برای انجام آسفالت تامین و تحویل شود.

بخشدار مرکزی آبادان گفت: تامین روشنایی معابر که در تعهد اداره برق نبود، توسط تعاونی ها به انجام رسیده است.

سعیدی زاده افزود: موضوع چهار بانده کردن جاده خضر که جزو طرحهای مصوب برای اجرا در سال گذشته بود، قرار است تا امسال اجرایی شود.

وی با بیان اینکه تامین روشنایی، انجام آسفالت معابر و تهیه لوله آب توسط دهیاران به انجام رسیده است، اظهار کرد: متاسفانه در بحث فرهنگی کارهای خوبی در بخش مرکزی آبادان انجام نشده و امید می رود تا با برنامه ریزیهای انجام شده به سمت انجام کارهای فرهنگی پیش برویم.

بخشدار مرکزی آبادان با یادآوری موضوع نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» تصریح کرد: سال گذشته هشت طرح را برای استانداری ارسال کردیم که بی پاسخ ماند ضمن اینکه امسال نیز دو طرح دیگر در زمینه آبزی پروری و کشت نخیلات را برای استانداری فرستاده ایم.

سعیدی زاده خبرنگاران را نیز فراموش نکرد و ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاران با نقد منصفانه مسئولان در جامعه مدنی ما را در انجام برنامه ها و رسیدن به اهداف تعیین شده یاری می کنند، مسئولان بایستی آستانه تحملشان از بابت نقد خبرنگاران را بالاتر ببرند، امید می رود تا روزی فرا برسد که خبرنگاران بتوانند آزادانه مطالبشان را ارائه دهند و به کسی نیز برنخورد.

