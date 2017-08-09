تشکیل ۵ کمیته تخصصی ویژه ایام اربعین درآبادان/خدمات رسانی ۴۰ موکب

به گزارش خبرنگار مهر، ریاض فرحانی ظهر امروز در نخستین جلسه ستاد اربعین که در سالن الغدیر فرمانداری آبادان برگزار شد، افزود: بخش اعظمی از امور مرتبط با اربعین در آبادان و خرمشهر به انجام می رسد و دارای بازتابی ملی و بین المللی است که مورد تاکید مستمر مقام معظم رهبری نیز هست.

وی با استناد به روایات بسیار درباره خدمت به زائران حسینی اظهار کرد: با نگاهی به تاریخ و پیشینه آبادان و مردمش درمی یابیم که عشق به اهل بیت با پوشت و گوشت آنان عجین شده و آن را جزئی از شخصیت اجتماعی و خانوادگی خود می دانند.

فرحانی تصریح کرد: مردم آبادان و خرمشهر به عنوان میزبانان اصلی زائران امام حسین (ع) خدمات خوبی را نیز تاکنون ارائه کرده اند و این حاصل هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است و باز هم مصمم بر انجام درست امور هستیم.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان گفت: به عنوان یک جایگاه دولتی و حتی شهروندی تلاشمان آن است که با تشکیل کمیته های تخصصی مربوطه، برگزاری جلسات مستمر، انجام هماهنگی های لازم و تقسیم وظایف موضوع خدمات رسانی به زائران اباعبدالله الحسین هر سال بهتر و بیشتر از سال قبل شود.

فرحانی افزود: طبق آمار موجود سال گذشته ۴۰ موکب از آبادان به زائران اربعین خدمات رسانی می کردند .

وی اظهار کرد: با توجه به زمینی که در اختیار شهرستان قرار گرفته، هیچ محدودیتی به لحاظ واگذاری زمین برای فعالیت موکب داران در شلمچه و در ایام اربعین وجود ندارد و هر کس بخواهد می تواند در جهت ارائه خدمات به زائران ورود کند.

فرحانی بررسی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت کارها را یادآور شد و گفت: سال گذشته از سوی وزارت کشور مرز شلمچه به عنوان بهترین مرز در ارائه خدمات آسان و خوب به زائران اربعین معرفی شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان با اشاره به تراکم جمعیت، نبود امکانات کافی و مناسب در مرز مهران، افزود: پارسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر در ایام اربعین از مرز شلمچه تردد کردند که پیش بینی می شود امسال این رقم به مرز دو میلیون نفر برسد.