  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

معاون سیاسی فرمانداری آبادان خبر داد: 

تشکیل ۵ کمیته تخصصی ویژه ایام اربعین درآبادان/خدمات رسانی ۴۰ موکب

تشکیل ۵ کمیته تخصصی ویژه ایام اربعین درآبادان/خدمات رسانی ۴۰ موکب

آبادان – معاون فرمانداری آبادان از تشکیل پنج کمیته تخصصی ویژه ایان اربعین خبر داد و گفت: انتظامی و امنیتی، فرهنگی، پشتیبانی، تبلیغات و عمران کمیته های مذکور را تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ریاض فرحانی ظهر امروز در نخستین جلسه ستاد اربعین که در سالن الغدیر فرمانداری آبادان برگزار شد، افزود: بخش اعظمی از امور مرتبط با اربعین در آبادان و خرمشهر به انجام می رسد و دارای بازتابی ملی و بین المللی است که مورد تاکید مستمر مقام معظم رهبری نیز هست. 

وی با استناد به روایات بسیار درباره خدمت به زائران حسینی اظهار کرد: با نگاهی به تاریخ و پیشینه آبادان و مردمش درمی یابیم که عشق به اهل بیت با پوشت و گوشت آنان عجین شده و آن را جزئی از شخصیت اجتماعی و خانوادگی خود می دانند. 

فرحانی تصریح کرد: مردم آبادان و خرمشهر به عنوان میزبانان اصلی زائران امام حسین (ع) خدمات خوبی را نیز تاکنون ارائه کرده اند و این حاصل هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است و باز هم مصمم بر انجام درست امور هستیم. 

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان گفت: به عنوان یک جایگاه دولتی و حتی شهروندی تلاشمان آن است که با تشکیل کمیته های تخصصی مربوطه، برگزاری جلسات مستمر، انجام هماهنگی های لازم و تقسیم وظایف موضوع خدمات رسانی به زائران اباعبدالله الحسین هر سال بهتر و بیشتر از سال قبل شود. 

فرحانی افزود: طبق آمار موجود سال گذشته ۴۰ موکب از آبادان به زائران اربعین خدمات رسانی می کردند . 

وی اظهار کرد: با توجه به زمینی که در اختیار شهرستان قرار گرفته، هیچ محدودیتی به لحاظ واگذاری زمین برای فعالیت موکب داران در شلمچه و در ایام اربعین وجود ندارد و هر کس بخواهد می تواند در جهت ارائه خدمات به زائران ورود کند. 

فرحانی بررسی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت کارها را یادآور شد و گفت: سال گذشته از سوی وزارت کشور مرز شلمچه به عنوان بهترین مرز در ارائه خدمات آسان و خوب به زائران اربعین معرفی شد. 

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان با اشاره به تراکم جمعیت، نبود امکانات کافی و مناسب در مرز مهران، افزود: پارسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر در ایام اربعین از مرز شلمچه تردد کردند که پیش بینی می شود امسال این رقم به مرز دو میلیون نفر برسد.

کد مطلب 4054668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها