کلینیک تخصصی پزشک خانواده در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید عابدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حال حاضر سه هزار و ۳۵۵ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه از مجموع دانشجویان تعداد ۷۱۹ دانشجو در رشته پزشکی تحصیل می کنند، افزود: ۱۴۹ دانشجوی دندان پزشک، ۱۶۵ دانشجوی کارشناسی ارشد، ۱۲ دانشجوی دکترای تخصصی و ۵۹ دستیار تخصصی نیز در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تحصیل می کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به وجود رشته تخصص پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی،گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یکی از دانشگاه های اول کشور است که این رشته را تدریس می کند و درحال حاضر پنج دانشجو در این رشته تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه کلیه دانشجویان رشته داخلی و اطفال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در امتجان تخصص قبول شده اند، عنوان کرد: در رشته تخصص رادیولوژی نیز ۷۵ درصد دانشجویان قبول شده اند که این مهم نشان دهنده کیفیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است.

عابدی با اشاره به اینکه راه اندازی مرکز پزشکی الکترونیک در دانشگاه یکی از اقدامات مهم دانشگاه بوده است، بیان کرد: استودیوی خاص فیلم برداری و امکانات تجهیزاتی برای مرکز پزشکی الکترونیک فراهم شده است.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تقاضای پذیرش بیش از ۱۰۰ نفر دانشجوی کشور افغانستان را دارد که امیدواریم مورد قبول واقع شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه تعداد متخصصین حوزه دندان پزشکی در استان پنج برابر افزایش یافته است، افزود: با راه اندازی سالن شماره دو دندان پزشکی در استان ۶۰ یونیت دندان پزشکی به تعداد یونیت های گذشته اضافه خواهد شد و یکی از دانشگاه های بزرگ کشور را در این زمینه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه توانسته ایم رشته بیوتکنولوژی پزشکی را در مقطعه کارشناسی ارشد برای دانشگاه اخذ کنیم، گفت: امیدواریم با گرفتن رشته نانوتکنولوژی پزشکی نیز دانشگاه نوین فناوری را جهت توسعه دانش و تولید ثروت در استان راه اندازی کنیم.

عابدی با اشاره به اینکه کلینیک تخصصی پزشک خانواده نیز در خیابان سجادشهر بیرجند راه اندازی شده است، عنوان کرد: این کلینیک با حضو مقام عالی وزارت در آینده نزدیک افتتاح رسمی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳۵ عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند وجود دارد، گفت: ۱۹ عضو هیئت علمی نیز در حال جذب هستند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: در فراخوان بعدی نیز ۲۵ عضو هیئت علمی دیگر جذب خواهد شد.