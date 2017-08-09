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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

به مناسبت روز خبرنگار؛

مدیرکل بنیاد شهید خراسان جنوبی از دفتر خبرگزاری مهر بازدید کرد

مدیرکل بنیاد شهید خراسان جنوبی از دفتر خبرگزاری مهر بازدید کرد

بیرجند- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی به مناسبت روز خبرنگار از دفتر سرپرستی خبرگزاری مهر در استان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه و به مناسبت روز خبرنگار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی از دفتر سرپرستی خبرگزاری مهر در خراسان جنوبی بازدید کرد و از زحمات و تلاش خبرنگاران این مجموعه در انعکاس اخبار حوزه ایثار و شهادت قدردانی کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی در این بازدید ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاری در طول تاریخ جایگاه ویژه داشته است.

حجت الاسلام حسین معصومی با بیان اینکه روز خبرنگار اختصاص به زمان حاضر ندارد، بیان کرد: در عصر حاضر این روز  آغشته به خون شهید شده است وگرنه هر روز، روز خبرنگار است.

وی اضافه کرد: تشکر امروز مجموعه بنیاد شهید از رسانه ها برای ادای تکلیف خودمان است اما کسانی که برای شهید و شهادت قلم می زنند خود شهدا و خدای شهدا از آن ها قدردانی خواهد کرد.

کد مطلب 4054683

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