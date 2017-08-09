تهران جزیره نیست و باید با همه نهادها در تعامل باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، منتخبان شورای پنجم شهر تهران پس از استماع برنامه های کولایی پرسش های را مطرح کردند، مجید فرهانی خطاب به کولایی گفت : براساس یک پژوهش جهانی مردم شهرداری ها را فاسدترین می دانند؛ برنامه عملیاتی برای مقابله با این روند فساد چیست؟

همچنین برنامه شما برای منابع انسانی و مالی چیست چراکه ٦٠ هزار کارمند داریم که هزارتای آنها بازنشسته هستند؟ برنامه شما برای ورود جوانان چیست؟

سوال دیگر این منتخب شورای پنجم این بود که برای اجرای برنامه هایتان چه بودجه ای دارید!؟ چراکه با شهردار مواجه هستیم که میزان بدهی اش ٤برایر بودجه سالیانه اش است همچنین چه فکری برای بازسازی منابع و کسب منابع جدید دارید؟

حجت نظری هم با بیان اینکه، خوشحالم دغدغه زنان و جوانان توجه ویژه داشتیدگفت:برخی راهکارهای شما عملی نیست. مشخصا برنامه تان برای استفاده از زنان و جوانان در مقابل حجم بالای بازنشستگان چیست؟ همچنین در خصوص آسیب های اجتماعی، برنامه ای برای ساماندهی متکدیان، کودکان کار ندیدیم!

و ی ادامه داد: شاهدیم پارکها و امکان عمومی برای خانواده ها امن نیست و چه برنامه ای دارید؟ دوباره در شهر شاهد مگسهای سفید هستیم؛ چه کنیم؟ چراکه برای بدن اسیب رسان است.

محمد سالاری هم از در این نشست با اشاره به بحث حکمرانی خوب در برنامه کولایی و نجفی گفت:برنامه ها بدون تحق حکمرانی خوب محقق نمی شود. اگر مدیریت یکپارچه به سرانجام نرسد قطعا در آینده به مشکل بر می خوریم؛ شهردار باید تعامل جدی با دولت و مجلس داشته باشد. شما برای این موضوع چه راهکاری دارید؟

وی ادامه داد : بخش عمده مخاطبان پرسنل شهرداری هستند و قطعا در موفقیت هر سازمانی منابع انسانی سهم قالب دارند اما این بدنه امیدی به انتصابات ندارد.

سالاری با بیان این که با هـیچ کاندیدایی تعارف نداریم؛ سهم زنان و جوانان را دقیقا مشخص کنید گفت : موضوع اقتصاد شهری مهم است اما اگر بستر کافی را فراهم نکنیم و امنیت ایجاد نشود این مهم محقق نمی شود، رویکردتان را در باره این موضوع اعلام کنید

در ادامه فخاری خطاب به کولایی گفت: حضور شمانمادین نیست. به مفاهیم مهم مثل عدالت، قانون و شهر برای همه اشاره کردید که گویی به فراموشی سپرده شده بود.

وی ادامه داد : به اهمیت سازمانهای مردمی اشاره کردید، که تنها در معرض تهدید هستند. چه راهکاری برای جلب همکاری در این زمینه ها دارید؟

میرلوحی پیش از قرائت سوالش گفت:حضور زنان یعنی لطافت، صلح و اصلاح رفتار اجتماعی در شهر. در حوزه ارتباط شهرداری و دانشگاه و توجه به سمن ها چه راهکارهایی دارید؟

اعطا نیز در این جلسه با بیان این که ظرفیت های اجتماعی در شهر تهران به دلیل مشارکت بالای مردم جدی و بیشتر شده برهمین اساس تمرکززدایی با قدرت با استفاده چارچوب های موجود محقق می دانید گفت : بنظرتان با ظرفیت موجود چقدر قابل تحقق است؟

امینی هم از کولایی پرسید:شما سوابق علمی و دانشگاهی دارید. مقداری در مورد تئوری دولت محلی در مقابل دولت ملی و روابط شورا و شهرداری مواضعتان را اعلام کنید.

وی ادامه داد: شورا نهاد نوپا است و جایگاه واقعی و حقوقی خودرا پیدا نکرده و دیدگاه ها در مود اینکه حوزه نظارت شورا در چه حد است متفاوت است. آیا همانند پارلمان ملی این پارلمان محلی در چینش کابینه شهردار نقش ایفا کند و تاثیر گذار باشد یا خیر؟

بهاره آروین از کولایی نیز پرسید : فارغ از بی عدالتی جنسیتی و ضرورت حضور زنان سوالم این است که به نظرشما بود و نبود زنان در شهر تهران چه شرایطی را فراهم کرده و نکرده؟ چه نیازهایی در شهر هست که نبود زنان در عرصه مدیریتی ان را تشدید کرده است؟

کولایی در پاسخ به سوالات گفت:جلب مشارکت بخش خصوصی و درامدهای خارجی و همچنین بازنگری در درامدهای پایدار مثل اجازه بهای املاک شهرداری، تغییر نرخ عوارض و ... منجر به افزایش بار مالی میشود.

وی ادامه داد: تهران بک وجهه ملی دارد و باید در دولت موقعیت تهران و پاسخگویی به نیازها باید مورد توجه قرار گیرد چراکه سالهاست دولتها به شهرداری بی مهر بودند

به گفته کولایی سیستم شهرداری نیازمند ان است که با یکپارجه سازی اطلاعات و افزایش تعاملات موضوع فساد را حل کند و باید افراد پاکدست که به منافع مردم پای بند هستند حضور داشته باشند.

این نامرد شهرداری تهران گفت : تهران بعنوان شهری با ظرفیت بالا، جایگاه بالایی دارد اما نتوانستیم از این بعد ملی آن استفاده کنیم. همچنین زنان و جوانان را میتوان در بدنه شهرداری طرفیت خوبی است که در سیستم در جایگاه خودشان قرار گیرند.

کولایی با بیان این که تعامل شهرداری با شورا و مجلس و دولت به کاهش مشکلات کمک می کند و قطعا رابطه خوبی خواهیم داشت گفت : متاسفانه بدلیل رقابت های سیاسی شاهد شکاف هستیم. و تامل بایدحول منافع مردم باید باشد. تهران جزیره نیست و باید در تعامل با دولت و مجلس باشد و برای حل مشکلاتش مثل حریم و مهاجرت باهم کمک کننده باشند.

کولایی در ادامه گفت: همه از من تشکر می کنند که جدی امدید مگر قرار بود حضور من شوخی باشد؟ این نشان دهنده مهجوریت زنان در طول تاریخ است. بحث زنان بحث امروز و دیروز نیست و این ناباوری ریشه تاریخی دارد! زنان ایرانی الگوهایی همچون زینب (س) و زهرا (س) دارند که کسی نمی تواند انها را خانه نشین کند. همکاران من فقط زن نیستند بلکه انسانهای توانمندی هستند که میتوانند زن یا مرد باشند.