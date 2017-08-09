۳۱. ۸ درصد اشتغال استان زنجان در حوزه صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری،گفت: کشور ما از جمله نقاط پرخبر است و روز ۱۷ مرداد فرصتی برای تجلیل از خبرنگاران نام‌گذاری شده و امید است به روزی برسیم که خبرنگاران در جامعه، مستقل و بی‌نیاز بر مبنای رسالت و وظیفه تعریف شده خود عمل کنند و به طور مستقل اخبار صحیح و با پایه و محتوا که عمدتا هم همین طور است، فعالیت کنند.

استاندار زنجان با بیان اینکه سهم اشتغال استان در سه بخش تمرکز شده است، گفت:۳۱. ۸ درصد اشتغال استان در حوزه صنعت و ۳۳.۶ درصد در حوزه کشاورزی است که این آمار نسبت به سال ۹۰ حدود ۱.۶ درصد افزایش داشته و سهم استان در اشتغال در حوزه خدمات ۳۵.۴ درصد است و در این بین نرخ بیکاری ۷ دهم درصد و نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۴۸ درصد است.

امیری تاکید کرد:نرخ بیکاری استان زنجان ۹.۷ درصد است و نرخ مشارکت اقتصادی در استان زنجان ۴۸ صدم درصد است و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان زنجان است

وی افزود: پس از برجام ۱۳ شرکت خارجی در استان زنجان حضور پیدا کردند که با مشارکت ایرانی ها در حال سرمایه گذاری در استان هستند.

استاندار زنجان تصریح کرد: امروز دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دبیرخانه قطب ششم است که جزو افتخارات استان بوده و دانشجویان زیادی را تربیت کرده و در استان ۸ دنشگاه با ۶۵ هزار دانشجو با سه هزار و ۶۰۰ دانشجو فعال است.

امیری ابراز کرد: در استان زنجان ۵۴۰ میلیارد تومان در سال یارانه پرداخت می شود و ۷۵۰ میلیارد تومان در آمد سال جاری پیش بینی شده و بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری بوده و ۳۶۰ میلیون دلار صادرات استان بود که امسال ۵۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده است.

امیری افزود: نباید اجازه داد دستگاه ها به دلیل مباحث نظارتی روند اجرای برنامه ها کند شود و رهبری تاکید دارند که دستگاه های نظارتی به کسانی که در خط مقدم اقتصاد و اجرا هستند کمک کنند تا قدرت تصمیم گیری بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی اگر احساس می کنند در دستگاهی اشتباهی رخ داد پیشگیری بهتر از برخورد است و نظام اداری به نقش دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات نیاز مبرم دارد که یکی از وظایف دستگاه های نظارتی، مراقبت در سالم ماندن محیط اداری است.

استاندار زنجان گفت: قدری نظام اداری ما از فضای سالم فاصله گرفته و دیوان محاسبات برای سالم ماندن محیط اداری بازوی مهم است.

در پایان جلسه شورای اداری استان زنجان از خبرنگاران خبرگزاری های مهر، ایرنا، ایسنا و فارس تجلیل شد.

گفتنی است خبرگزاری مهر در جشنواره مطبوعات دو مقام در بخش تیتر و ویژه کسب کرده بود.