به گزارش خبرنگار مهر، علی جهان آرا مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان در اختتامیه هفتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در سخنانی با اشاره به برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در لرستان به مناسبت ولادت امام رضا(ع)، حضرت معصومه و همچنین دهه کرامت اظهار داشت: این جشنواره با همکاری نهاد کتابخانه عمومی لرستان، بنیاد فرهنگی امام رضا و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان برگزار شده است.

رشد ۷ برابری تعداد شرکت کنندگان در جشنواره کتابخوانی رضوی

وی اشاعه و ترویج سیره رضوی و همچنین گسترش فعالیت های فرهنگی مطابق با سیره امام رضا(ع) را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد و عنوان کرد: برنامه ریزی برگزاری این جشنواره از اردیبهشت ماه امسال در دستور کار قرار گرفت و در سطح تمام گروه های سنی استان برگزار شد.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان با اشاره به برگزاری هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در قالب گروه های سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال بیان داشت: امسال جشنواره کتابخوانی رضوی از سوی مردم با استقبال بی نظیری مواجه شد؛ به طوریکه تعداد شرکت کنندگان در جشنواره نسبت به سال گذشته ۷ برابر شده بود.

جهان آرا تعداد شرکت کنندگان جشنواره در سال گذشته را ۲ هزار نفر عنوان کرد و گفت: این در حالیست که این تعداد در سالجاری به بیش از ۱۴ هزار نفر افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به اهدای تندیس، لوح و جایزه جشنواره به ۶ نفر در گروه سنی کودکان، ۳ نفر در گروه سنی نوجوانان و ۸ نفر در گروه سنی بزرگسالان بیان داشت: همچنین در این جشنواره به دو خانواده دو نفره، دو خانواده سه نفره، دو خانواده چهار نفره و دو خانواده پنج نفره تندیس، لوح و جایزه جشنواره اهدا می شود.

سرانه ۲ دقیقه ای مطالعه در کشور

سید باقر میرعبدالهی مدیر کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز در این جشنوار در سخنانی با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور بیان داشت: بر اساس برخی آمار سرانه مطالعه در کشور در هر سال ۲ دقیقه است.

وی با تاکید بر اینکه این سرانه پایین مطالعه برای ملتی که کتاب قرآن محور آن است مطلوب نیست و باید ارتقا پیدا کند، ادامه داد: البته مخالفان عدد ۲ دقیقه در سال نیز دلایل خاص خود را برای رد آن دارند که برخی از آنها دلیل پایین بودن سرانه مطالعه را گران بودن کتاب و همچنین عدم دسترسی به کتاب و کتابخانه عنوان می کنند.

مدیر کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور با تاکید بر اینکه البته این پایین بودن سرانه مطالعه در همه جا به همین گونه بوده که برای ارتقای آن باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد، تصریح کرد: در این راستا مدیران فرهنگی باید عملکرد خود و همچنین سرانه مطالعه در کشور را ارتقا بدهند.

میرعبدالهی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسائل دینی و مذهبی و همچنین ائمه اطهار در ارتقای سرانه مطالعه در کشور بیان داشت: استفاده از عقاید مذهبی و الهی مردم در این رابطه سرنوشت ساز و کارآمد است به طوری که در جشنواره کتابخوانی رضوی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر مشارکت داشتند.

ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین کتاب

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت فرهنگ رضوی در کشور بیان داشت: امام رضا(ع) سلطان سخن است و اهل قلم از این امام بزرگوار تبعیت می کنند.

در ادامه این جشنواره حجت الاسلام دانشی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه لرستان در سخنانی با تاکید بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ رضوی در جامعه بیان داشت: باید از کتاب قرآن که سراسر معرفت و درس است، ذدر راستای رشد و پیشرفت جامعه استفاده کرد.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه های قرآنی و مذهبی در سطح استان بیان داشت: باید با برنامه ریزی لازم از ظرفیت واقفین و خیرین کتاب در استان نهایت استفاده را ببریم.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه لرستان همچنین بر ضرورت استفاده از انجمن خیرین کتاب در استان برای ارتقای سرانه مطالعه و کتابخوانی و ایجاد زیرساخت های فرهنگی و کتابخانه ای در استان تاکید کرد.

روش علم اندوزی، مطالعه و کتابخوانی است

حبیب الله خجسته پور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این جشنواره با تاکید بر اینکه برگزاری این جشنواره در پیوند بین کتابخوانی و شناخت امام رضا(ع) تاثیر گذار است و باید از این پیوند نهایت استفاده را کرد، اظهار داشت: مردم ایران و لرستان عاشق اهل بیت هستند و باید با برنامه ریزی مناسب این شناخت اهل بیت همراه با معرفت باشد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی های بارز امام رضا(ع) مناظره های علمی با علمای ادیان زمان خود بوده است، ادامه داد: گفتگوی امام رضا(ع) با بزرگان ادیان دیگر به روش قهر آمیز نبوده بلکه به روش مناظره بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه پیروزی امام رضا(ع) در مناظرات نشان دهنده رتبه علمی بالای این امام بزرگوار است، گفت: ائمه اطهار هر کدام در عین امامت دارای ویژگی خاصی بودند که امام رضا(ع) را به عالم آل محمد نامگذاری کرده اند.

خجسته پور با اشاره به تاکید امام رضا(ع) بر تفکر و تعقل در زندگی بیان داشت: روش علم اندوزی، مطالعه و کتابخوانی است.

افتتاح فاز اول کتابخانه مرکزی لرستان تا پایان ۹۶

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز ما از ادبیات مکتوب به سمت ادبیات شفاهی و فضای غیر واقعی و مجازی ورود پیدا کرده ایم، گفت: همچنین زیر ساخت های فرهنگی در استان باید ارتقا یابد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد بیان داشت: این پروژه ۱۲ سال اسیت که آغاز شده و کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، طی چهار سال اخیر ۵۰ درصد به میزان پیشرفت فیزیکی آن اضافه شده و هم اکنون بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اختصاص ۳.۵ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه گفت: کتابخانه مرکزی خرم آباد در بین پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته فاز اول آن تا پایان سالجاری افتتاح می شود.