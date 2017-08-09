۳۵۸ پروانه بهره برداری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۵۸ پروانه بهره برداری در چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم صادر شده است، اظهار داشت: حجم سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری رشد ۳۷ درصدی داشته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۴۲ جواز تاسیس در چهارمحال و بختیاری صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ارزش سرمایه‌گذاری این تعداد واحد صنعتی ۱۳ هزار میلیارد تومان بود که زمینه اشتغال ۲۱ هزار و ۴۷۷ نفر را فراهم کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون طرح های صنعتی بزرگی در این استان در حال راه اندازی هستند.