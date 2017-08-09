خبرنگاران بهشهری سازماندهی مناسب نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فلاح بعدازظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به مشکلات و سختی های این شغل افزود: خبرنگاران از حداقل های شغلی و امکانات محروم هستند و باید چاره اندیشی شود و خبرنگاران در عرصه سیاسی های مختلف فعال هستند و تزریق امید در جامعه از مهمترین وظایفی است که برعهده دارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر با بیان اینکه نداشتن حقوق ثابت و بیمه از مشکلات قشر خبرنگاران است؛ یادآور شد: باید در این راستا فعالیت ارزنده انجام و برای تعالی بخشی این قشر تلاش شود و درک متقابل بین مسوولان و خبرنگاران از مسائل مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: مسئولان باید با خبرنگاران درجهت رفع مسائل و مشکلات ارتباط داشته باشند و خبرنگاران با واقع گرایی، ضمن اعتمادسازی در جامعه، واقعیت ها را منتقل کنند و انتقاد سازنده باعث رشد و توسعه و تخریب مسئولان، بی انصافی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر بیان داشت: خبرنگاران در صف مقدم مقابله با توطئه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی هستند و باید با اطلاع رسانی درست و دقیق مانع نفوذ دشمن و توطئه ها شوند.

وی افزود: رسالت و نقش قلم و خبرنگاران بر کسی پوشیده نیست و اصحاب رسانه باید با الهام از ارزش های نظام و توصیه های مقام معظم رهبری فعالیت گسترده برای تعالی بخشی در نظام انجام دهند.