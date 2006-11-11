رئیس جمهور بر ضرورت پاسخگویی به مراجعان دستگاههای دولتی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در یکصد و دومین جلسه شورای عالی اداری که عصر امروز شنبه تشکیل شد، با تاکید بر اینکه تشکیل جلسات و هماهنگی های داخلی مدیران دستگاههای اجرایی نباید موجب خللی در خدمت رسانی و پاسخگویی به مردم شود افزود: دستگاهها برای ایجاد نظم بیشتر در پاسخگویی به مردم باید تلاش کنند. جلسات خود را حتی الامکان در ساعاتی که مراجعه کننده ندارند، تشکیل دهند و یا اعلام زمان بندی برای رسیدگی به امور مراجعان و ساعات حضور مسئولان دستگاهها و متصدیان رسیدگی به امور برای تسریع در انجام امور و رفاه بیشتر شهروندان اقدام کنند.

دکتر احمدی نژاد بر لزوم حضور جانشین پاسخگو برای مسئولاتی که به هر علتی در ساعات اداری نمی توانند پاسخگوی مراجعان باشند تاکید کرد و گفت: استانداری های سراسر کشور نیز می توانند با برنامه ریزی بهتر نظیر غیر حضوری کردن خدمات و تعیین مدیر کشیک برای خارج از وقت اداری، در ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم سهیم شوند.

در این جلسه همچنین طرح واگذاری تصدی های دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهری به شهرداری ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.