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۲۰ آبان ۱۳۸۵، ۲۰:۴۰

در یکصدو دومین جلسه شورای عالی اداری؛

رئیس جمهور بر ضرورت پاسخگویی به مراجعان دستگاههای دولتی تاکید کرد

رئیس جمهور بر ضرورت پاسخگویی به مراجعان دستگاههای دولتی تاکید کرد

بهبود کیفیت خدمت رسانی به مردم در دستگاههای اجرایی از طریق تسریع در رسیدگی به نیازهای مراجعان و سهولت دسترسی شهروندان به مسئولان امری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در یکصد و دومین جلسه شورای عالی اداری که عصر امروز شنبه تشکیل شد، با تاکید بر اینکه تشکیل جلسات و هماهنگی های داخلی مدیران دستگاههای اجرایی نباید موجب خللی در خدمت رسانی و پاسخگویی به مردم شود افزود: دستگاهها برای ایجاد نظم بیشتر در پاسخگویی به مردم باید تلاش کنند. جلسات خود را حتی الامکان در ساعاتی که مراجعه کننده ندارند، تشکیل دهند و یا اعلام زمان بندی  برای رسیدگی به امور مراجعان و ساعات حضور مسئولان دستگاهها و متصدیان رسیدگی به امور برای تسریع در انجام امور و رفاه بیشتر شهروندان اقدام کنند.

دکتر احمدی نژاد بر لزوم حضور جانشین پاسخگو برای مسئولاتی که به هر علتی در ساعات اداری نمی توانند پاسخگوی مراجعان باشند تاکید کرد و گفت: استانداری های سراسر کشور نیز می توانند با برنامه ریزی بهتر نظیر غیر حضوری کردن خدمات و تعیین مدیر کشیک برای خارج از وقت اداری، در ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم سهیم شوند.

در این جلسه همچنین طرح واگذاری تصدی های دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهری به شهرداری ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 405475

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