تسهیلات اشتغالزایی در چهارمحال و بختیاری پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تسهیلات اشتغالزایی در چهارمحال و بختیاری برای کاهش نرخ بیکاری پرداخت می شود، اظهار داشت: بانک ها با جذب اعتبارات در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تلاش کنند.

وی اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری دارای نرخ بیکاری بالایی است و باید زمینه برای کاهش نرخ بیکاری در این استان فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر نرخ بیکاری در این استان 20 درصد است و باید راهکارهای لازم برای کاهش آن ارائه شود.

رکود بخش مسکن نقش مهمی در افزایش نرخ بیکاری داشته است

وی تاکید کرد: بانک ها نقش مهمی در بخش اشتغالزایی دارند و باید زمینه برای رونق بخش تولید را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت های برای ایجاد اشتغال در این استان استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: رکود بخش مسکن نقش مهمی در افزایش نرخ بیکاری در این استان داشته است.