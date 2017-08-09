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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

سریال پلیسی «تو عرفان نیستی» روی آنتن می رود

سریال پلیسی «تو عرفان نیستی» روی آنتن می رود

سریال پلیسی «تو عرفان نیستی» از رادیو نمایش روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه پخش سریال پلیسی «تو عرفان نیستی» از رادیو نمایش آغاز می شود.

داستان این سریال رادیویی را علیرضا پورعلی محمد نوشته و درباره قاچاقچی مواد مخدری است که هویتش را انکار می کند و در آن رازی نهفته است که ... .

در این نمایش هنرمندانی چون امیر منوچهری، مجید سهرابی، احمد گنجی و بهادر ابراهیمی به ایفای نقش پرداخته اند و حمید منوچهری کارگردانی آن را بر عهده دارد.

«تو عرفان نیستی» به تهیه کنندگی: اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری: علی حاجی نوروزی  و افکت: نرگس موسی پور از پنجشنبه، ساعت ۹:۰۰ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 4054759
زهرا منصوری

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