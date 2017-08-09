ایران بهترین کشور منطقه از نظر امنیت اجتماعی و سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با معاون سفیر استرالیا در اردبیل اضافه کرد: در حال حاضر بستر و زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی برای سرمایه گذاران کشور استرالیا مهیا است.

وی با تاکید بر اینکه ضروری است حجم تجارت و میزان سرمایه گذاری بین دو کشور باید افزایش یابد، تصریح کرد: ایران در دهه ۹۰ میلادی شریک اول تجاری استرالیا در خاورمیانه بود اما هم اکنون تبادلات تجاری دو طرف کاهش یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل یادآور شد: بعد از برجام هیئت تجاری استرالیا به ایران سفر کرد ولی متأسفانه حجم تجارت بین دو کشور ضعیف است بطوریکه در سال ۲۰۰۰ آمار صادرات و واردات دو کشور یک میلیارد دلار بود ولی تخمین می زنیم روابط تجاری دو کشور در سال گذشته کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار باشد.

وی با اشاره به تعطیلی دفتر تجاری استرالیا در تهران در سال ۲۰۱۰ و بازگشایی آن از سال ۲۰۱۶ متذکر شد: تحریم سال‌های گذشته باعث شد تا ایران در حوزه صنعت و نوسازی ماشین‌آلات بخش کشاورزی و صنایع غذایی با برخی نارسایی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها روبرو شود.

وی افزود: دولت یازدهم تمام تلاش خود را در بازسازی بخش صنعتی و نوسازی صنایع غذایی گذاشته است که به‌راحتی می‌توانیم از تجربیات کشوری نظیر استرالیا که پیشرو در صنایع غذایی است، استفاده کنیم.

پیرموذن با بیان اینکه دولت در سال جاری بودجه مناسبی را برای نوسازی ناوگان صنعتی و ماشین‌آلات صنایع غذایی گذاشته است، بیان داشت: در این زمینه می‌توان از تجربیات کشور استرالیا بهره‌مند شد.

وی ضرورت راه‌اندازی تورهای صنعتی رابین تجار دو کشور یادآور شد و تاکید کرد: راه‌اندازی این تور فرصت خوبی را برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم می‌آورد تا با حجم سرمایه‌گذاری بالا کارکرده و همکاری‌های مشترکی را انجام دهند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران در این راستا عنوان کرد: اتاق اردبیل آمادگی اعزام هیئت تجاری به استرالیا را دارد و مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در اردبیل در حال اجراست.

وی ادامه داد: استان اردبیل به‌ شدت نیازمند توسعه کشاورزی مدرن و راه‌اندازی ماشین‌آلات جدید همراه با تقویت صنایع تبدیلی است که در این راستا دولت فعلی ۱.۵ میلیارد دلار در بخش کشاورزی در شمال استان سرمایه‌گذاری کرده که با اتمام این امر قطعاً در منطقه مغان تقویت صادرات محصولات فراوری‌شده کشاورزی را شاهد خواهیم بود.

به فته پیرموذن استان اردبیل در بین استان‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی رتبه اول را دارد و به‌ راحتی می‌توان هم در بخش کشاورزی و هم صنایع غذایی از تجارب و توانمندی‌های سرمایه‌گذاران استرالیایی استفاده کرد.