مبارزه غیر شیمیایی با آفات کشاورزی در طبس/کاهش ۱۹درصدی مصرف سموم

به گزارش خبرنگار مهر، داود بخشایی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: استفاده بی رویه از سموم در مزارع کشاورزی و باغات می تواند خطرات جدی برای خاک، سلامت افراد و امنیت غذایی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه هنوز تعدادی از کشاورزان به صورت بی رویه و غیر اصولی اقدام به سمپاشی باغات و اراضی خود می کنند، گفت: برخی بدون در نظر گرفتن خطرات سم در سلامتی خود و جامعه و سرطان زایی سموم، سمپاشی را اولین اقدام در نظر می گیرند.

وی بیان کرد: در سالهای اخیر جهاد کشاورزی طبس برای کاهش مصرف سموم، مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایی علیه آفات را در دستور کار قرار داده و با خرید ترکیبات غیر شیمیایی و ترویج آن بین کشاورزان سعی در به حداقل رساندن مصرف سم داشته است.

بخشایی عنوان کرد: درسال گذشته مدیریت جهاد کشاورزی از اعتبارات تملک دارایی ها واحد حفظ نباتات، اقدام به خرید ترکیبات غیرشیمیایی اعم از کارت زرد، تله های نوری، حشره کش های گیاهی و تله های فرمونی مختلف نموده است تا مبارزه غیرشیمیایی را در بین کشاورزان شهرستان طبس رواج داده و از مصرف بی رویه ی سموم جلوگیری کنند.

مدیر جهاد کشاورزی در ادامه بیان کرد: در سال جاری مبارزه غیرشیمیایی، درسطح ۱۱۰هکتار در شهرستان طبس انجام شد.

وی بیان کرد: خرید و توزیع پنج هزار کارت زرد بین باغداران پسته در خصوص جلب آفات مکنده و کاهش مصرف سموم، خرید و توزیع ۲۰ عدد تله نوری بین باغداران خرما در خصوص جلب آفات شب پرواز مثل سوسک کرگدنی خرما، خرید و توزیع ۴۰ لیتر حشره کش گیاهی تنداکسیر بین باغداران پسته در خصوص مبارزه با آفات مکنده انجام شده است.

بخشایی خرید و توزیع ۳۰۰ عدد فرمون و ۱۵۰ عدد تله مربوط به آفات مگس زیتون، سرخرطومی حنایی خرما، پروانه چوبخوار پسته، کرم گلوگاه انار، مگس جالیز و نصب آنها در باغات مربوطه جهت ردیابی و شکار انبوه آفات و توصیه به آب شویی درختان خرما برای کاهش خسارت کنه نخیلات و کاهش مصرف سموم را از دیگر اقدامات جهاد کشاورزی در زمینه مبارزه غیرشیمیایی دانست.

وی افزود: با توجه به اقدامات فوق الذکر، میزان مصرف سموم در سال ۹۵-۹۶ نسبت به سال قبل از آن، ۱۹ درصد کاهش یافته است.