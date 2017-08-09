به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسفی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز بستر پرونده الکترونیک سلامت برای تمام مردم اصفهان فراهم شده و لازم است که مردم در مراکز جامع سلامت حضور یابند و پرونده الکترونیک سلامت را تشکیل دهند.

وی بیان داشت: امروز عده معدودی از مردم اصفهان دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند که تا پایان سال تمام مردم این استان با استفاده از کد ملی هوشمند صاحب پرونده الکترونیک می شوند.

معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: به منظور اجرای نظام ارجاع سلامت نیاز به فرهنگ سازی داریم و مردم را نمی توان اجبار به کاری کرد.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته شاهد مطب پزشکان به این شدت و حدت که در ایران وجود دارد، نیستیم و تمام امور پزشکی به صورت سیستماتیک انجام می گیرد، ادامه داد: در حوزه پزشکی شاهد بسیاری از اتلاف هزینه‌ها هستیم که باید در حوزه اقتصاد سلامت فعالیت بسیاری صورت داد.

یوسفی با ذکر مثال هایی که امروز فرهنگ جامعه بر این است که حتی در ساده ترین موارد هم به پزشکان فوق تخصص مراجعه می کنند یا با مراجعات مکرر و غیر ضروری هم هزینه گزاف به خود خانواده نیز به حوزه سلامت وارد می‌سازند و بیشتری این مراجعات غیر ضروری است، ادامه داد: نظام ارجاع در حوزه نظام سلامت یکی از محورهای اساسی است که در بحث اقتصاد سلامت بسیار مؤثر بوده و این بحث نیازمند کارشناسی مفصل با در نظر گرفتن ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

وی افزود: در سه سال گذشته همه بیمارستان‌های سطح استان به شبکه فیبر نوری مجهز شدند و تمام اورژانس‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته به مرکز مانیتورینگ متصل هستند.