معاون توسعه وزارت ورزش در اردوی تیم ملی ووشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، «سیدعلی آقازاده» روز چهارشنبه با حضور در آکادمی ووشو از تمرینات آماده سازی ملی پوشان جوان و بزرگسالان کشورمان که برای حضور در مسابقات آسیایی کره جنوبی و جهانی روسیه آماده می شوند، بازدید کرد.

وی در جمع اعضای تیم های ملی جوانان و بزرگسالان و همچنین مسئولان فدراسیون ووشو، گفت: خوشحالم که امروز فرصتی دست داد تا دقایقی در تمرین قهرمانان و همچنین آینده سازان ووشوی ایران حاضر باشم و از مسئولان فدراسیون و اعضای کادر فنی به خاطر تلاش هایی که انجام می دهند، تشکر می کنم.

آقازاده با تاکید براینکه بدون تردید ووشو یکی از موفق ترین رشته های ورزشی ایران است، گفت: شاید سابقه این ورزش در ایران زیاد نباشد، اما با برنامه ریزی و تلاش مسئولان فدراسیون، مربیان و قهرمانان به جایگاه رفیعی دست یافته است.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان، گفت: در صورت افزایش حمایت ها، ووشوکاران ایران در دو بخش زنان و مردان می توانند افتخارات بیشتری را برای ورزش ایران به ارمغان آورند.

وی افزود: تمامی دست اندرکاران هم می توانند با افزایش حمایت ها از این فدراسیون، ووشوکاران را به سوی تکرار و افزایش موفقیت ها سوق دهند.یقین دارم که این رشته می تواند در صورت فراهم بودن امکانات و حمایت های لازم در بازی های آسیایی به مدال های خوبی دست یابد.

دکترآقازاده در پایان عنوان کرد: با ووشو آشنا هستم و همین امر یکی از دلایلی بود که امروز در کنار مسئولان و قهرمانان این رشته هستم و امیدوارم که حمایت ها از این فدراسیون موفق افزایش یابد.

همچنین در این بازدید، دکتر«مهدی علی نژاد» رئیس فدراسیون ووشوی ایران با قدردانی از حمایت های وزارت ورزش و جوانان به تشریح عملکرد ووشوی ایران در رویدادهای بین المللی پرداخت و برنامه های آتی را نیز توضیح داد.

وی به تشکیل سه تیم قدرتمند در سال اخیر اشاره کرد و گفت: نخستین تیم در بازی های کشورهای اسلامی با ۶ ووشوکار به ۶ طلا دست یافت. تیم دوم راهی یونورسیاد می شود و در نهایت سومین تیم را به جهانی روسیه اعزام می کنیم.

رئیس فدراسیون ووشو، افزود: هیچگونه نگرانی بابت پشتوانه سازی نداریم و به خاطر توجهی که در یک دهه اخیر به بحث پشتوانه سازی داشته ایم، قهرمانان متعددی در این رشته شکل گرفته اند.

گفتنی است، «ایرج رحمانی» معاون امور استان های وزارت ورزش و جوانان نیز در این بازدید حضور داشت.