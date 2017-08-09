اختصاص ۲۲میلیارد تومان به روستاهای هدف گردشگری خراسان شمالی

علی محمدی در بازدید از نخستین نمایشگاه مطبوعات خراسان شمالی و حضور در غرفه خبرگزاری مهر اظهار کرد: ۳۰۰ روستای هدف گردشگری کشور در برنامه ششم توسعه شناسایی و طرح آنها مصوب شده است.
محمدی تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی نیز با اعلام آمادگی برای بازسازی روستاهای هدف گردشگری استان، ۲۲ روستا را در این خصوص شناسایی کرده است.
وی بیان کرد: طرح بهسازی و احیای این ۲۲ روستای دارای بافت باارزش تاریخی، فرهنگی و هدف گردشگری، تهیه و تا پایان برنامه ششم توسعه اجرایی میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی میزان اعتبار پیشنهادی برای عملیاتی شدن این طرح را ۲۲ میلیارد تومان برشمرد و گفت: این مبلغ از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اختصاص مییابد.
محمدی افزود: در حال حاضر طرح هادی و هرگونه ساختوساز در روستاهای هدف گردشگری بر اساس شاخصهای تهیهشده در طرح بهسازی این روستاها انجام میشود.
وی همچنین با اشاره به اینکه دو هزار و ۴۰۰ واحد مسکن روستایی در جریان زلزله اردیبهشتماه سال جاری در خراسان شمالی تخریب شد، اظهار کرد: تاکنون ۸۰۰ پرونده به بانک معرفیشده است.
وی عنوان کرد: از این تعداد، ۷۵۰ واحد بهمنظور دریافت تسهیلات بازسازی از سوی بانک انعقاد قرارداد شده است.
نظر شما