اختصاص ۲۲میلیارد تومان به روستاهای هدف گردشگری خراسان شمالی

علی محمدی در بازدید از نخستین نمایشگاه مطبوعات خراسان شمالی و حضور در غرفه خبرگزاری مهر اظهار کرد: ۳۰۰ روستای هدف گردشگری کشور در برنامه ششم توسعه شناسایی و طرح آن‌ها مصوب شده است.

محمدی تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی نیز با اعلام آمادگی برای بازسازی روستاهای هدف گردشگری استان، ۲۲ روستا را در این خصوص شناسایی کرده است.

وی بیان کرد: طرح بهسازی و احیای این ۲۲ روستای دارای بافت باارزش تاریخی، فرهنگی و هدف گردشگری، تهیه و تا پایان برنامه ششم توسعه اجرایی می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی میزان اعتبار پیشنهادی برای عملیاتی شدن این طرح را ۲۲ میلیارد تومان برشمرد و گفت: این مبلغ از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد.

محمدی افزود: در حال حاضر طرح هادی و هرگونه ساخت‌وساز در روستاهای هدف گردشگری بر اساس شاخص‌های تهیه‌شده در طرح بهسازی این روستاها انجام می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه دو هزار و ۴۰۰ واحد مسکن روستایی در جریان زلزله اردیبهشت‌ماه سال جاری در خراسان شمالی تخریب شد، اظهار کرد: تاکنون ۸۰۰ پرونده به بانک معرفی‌شده است.

وی عنوان کرد: از این تعداد، ۷۵۰ واحد به‌منظور دریافت تسهیلات بازسازی از سوی بانک انعقاد قرارداد شده است.