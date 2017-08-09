برای هر ۶۰ هزار لرستانی تنها یک کتابخانه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهان آرا ظهر چهارشنبه در دیدار پرنسل نهاد کتابخانه های عمومی با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه لرستان با جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ۳۱ باب کتابخانه نهادی دارد اظهار داشت: شاخص استاندارد در کشور برای هر ۲۵ هزار نفر یک کتابخانه است و این در حالیست که در لرستان برای هر ۶۰ هزار نفر یک کتابخانه وجود دارد.

وی تاکید کرد: باید برای رسیدن به شاخص استاندارد تعداد کتابخانه های لرستان به ۷۵ مورد افزایش یابد.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان سرانه فضای کتابخانه ای برای هر ۱۰۰ نفر هشت متر است و این در حالیست که این عدد در لرستان ۸۳ سانتی متر است تصریح کرد: از آغاز پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد ۱۶ سال می گذرد و این در حالیست که هنور تکمیل نشده است.

جهان آرا با بیان اینکه امسال با توجه به تاکیدات مدیران ارشد استان فاز اول این کتابخانه به بهره برداری خواهد رسید افزود: در حال حاضر ۱۸ کتابخانه مشارکتی نیز در استان فعالیت دارند.

وی از عضویت ۲۰ هزار و ۵۸۲ نفر در کتابخانه های لرستان خبر داد و گفت: همچنین در مجموع ۴۸۵ هزار و ۷۳ عنوان کتاب در کتابخانه های لرستان وجود دارد.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان از فعالیت ۱۲۶ کتابدار در کتابخانه های لرستان خبر داد و افزود: طی امسال بیش از ۱۴ هزار نفر در هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند و این در حالیست که این عدد در سال گذشته دو هزار نفر بوده است.